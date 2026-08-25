Kapsch TrafficCom inicia la integración de aparcamiento inteligente en Santa Cruz de Tenerife

Kapsch TrafficCom ha iniciado la puesta en marcha de un nuevo proyecto de integración de aparcamiento inteligente en Santa Cruz de Tenerife.

El proyecto, promovido por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, tiene como objetivo mejorar la eficiencia del aparcamiento y proporcionar una mejor información sobre las plazas de aparcamiento a los residentes y visitantes de toda la ciudad reduciendo de esta forma el tráfico en la ciudad y por tanto la contaminación. La información sobre la ocupación de 24 zonas de aparcamiento independientes repartidas por el centro de la ciudad se compartirá con el sistema de gestión del tráfico.

«La integración de los datos de aparcamiento en la plataforma central de movilidad de la ciudad es un paso importante hacia un uso más eficiente de la infraestructura existente», afirmó Juan Zamakona, director general de Kapsch TrafficCom Iberia. «Al aportar visibilidad y análisis en tiempo real al sistema de gestión del tráfico de la ciudad, ayudamos al ayuntamiento y a los ciudadanos a tomar decisiones de movilidad más eficientes y respetuosas con el entorno y medio ambiente».

El proyecto amplía las capacidades de las autoridades de tráfico al incorporar los datos de ocupación de las plazas de aparcamiento al sistema general de gestión de la movilidad de la ciudad. La información se mostrará en el centro de control de tráfico y se utilizará para el análisis estadístico del uso del aparcamiento y del rendimiento del sistema. Toda esta información correctamente catalogada, dota de un gran potencial a la ciudad para utilizar todos estos datos con fines predictorios en cuanto a necesidades de aparcamientos a futuro y alternativas varias en la gestión de movilidad inteligente.

Además, la información sobre la disponibilidad de plazas de aparcamiento se comunicará a los usuarios de la vía pública en tiempo real a través de nueve paneles de mensajes variables repartidos por toda la ciudad, instalados e integrados en el sistema por Kapsch TrafficCom.

La solución recibe la ocupación de plazas proporcionadas por los operadores de las zonas de aparcamiento y permite a los gestores de tráfico supervisar la disponibilidad y las tendencias de las plazas de aparcamiento en toda la ciudad. Kapsch dispondría a futuro de la posibilidad de incluir algoritmos IA de video analítica que permitan automatizar parte de la operación de obtención de datos, y también enfocar el modelo de operación actual en situaciones mas críticas orientadas a la decisión de los expertos en el centro del control.

Al mejorar la calidad de la información en torno a la disponibilidad de plazas de aparcamiento y favorecer un uso más eficiente de las mismas, se espera que la iniciativa reduzca la congestión causada por los conductores que buscan plazas libres y mejore la experiencia general de movilidad en Santa Cruz de Tenerife.

El proyecto tiene un valor aproximado de 404.000 euros y su entrega está prevista para principios de 2027.

Más información: Prensa – Kapsch TrafficCom.

Sobre Kapsch TrafficCom

Kapsch TrafficCom es un proveedor reconocido a nivel mundial de soluciones de tráfico para la movilidad sostenible, con proyectos de éxito en más de 50 países. Sus soluciones innovadoras en las áreas de peaje y gestión del tráfico contribuyen a un mundo saludable sin congestiones de tráfico.

Con soluciones integrales, cubre toda la cadena de valor de los clientes, desde los componentes y el diseño hasta la implementación y la operación de los sistemas.

Kapsch TrafficCom, con sede en Viena, tiene filiales y sucursales en más de 25 países y cotiza en el segmento de mercado principal de la Bolsa de Viena (símbolo: KTCG). En el año fiscal 2025/26, sus aproximadamente 2.700 empleados y empleadas generaron una facturación de 431 millones de euros.