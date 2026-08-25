LiberNovo Support Week comienza con descuentos de hasta el 44 % en las sillas Maxis, Omni SE y Omni Pro

LiberNovo Support Week ya está en marcha en toda la Unión Europea y Reino Unido. Hasta el 8 de septiembre, la serie Maxis, Omni SE y Omni Pro cuentan con descuentos de hasta el 44 % en la UE y de hasta el 39 % en Reino Unido, con tres niveles de regalos y puntos triples para los miembros.

El nombre tiene un doble significado. «Apoya tu cuerpo». Las sillas LiberNovo responden a medida que el usuario se inclina hacia delante, se sienta erguido y reclina el respaldo, en lugar de mantenerlo en una postura fija. «Apoya tu trayectoria». A través de Create for Creators, LiberNovo apoya a desarrolladores, diseñadores, streamers y gamers que realizan su trabajo sentados.

Serie Maxis: diseñada para cuerpos más grandes

El evento tiene como protagonista la serie Maxis, dimensionada desde su estructura para usuarios más altos, corpulentos y pesados. Una profundidad de asiento de 52 cm proporciona un mayor apoyo para los muslos, el cojín más ancho deja espacio para cambiar de postura y la estructura reforzada soporta hasta 181 kg. El control de reclinación de cinco posiciones abarca desde 105° hasta 160° sobre muelles progresivos, de modo que el soporte se mantiene estable en todos los ángulos, incluso con un mayor peso. Hay tres configuraciones disponibles: Maxis Manual, Maxis Electric y Maxis Airflow. Todos los pedidos de la serie Maxis realizados durante Support Week incluyen un antifaz 3D.

Omni Pro y Omni SE

Omni Pro está diseñada para sesiones prolongadas y espacios más cálidos, combinando ajuste lumbar motorizado, el estiramiento guiado de espalda OmniStretch y ventilación Active Airflow integrada en el asiento. Omni SE mantiene el mismo soporte dinámico en una configuración de ajuste manual, ofreciendo la forma más sencilla y asequible de acceder a Dynamic Ergonomics.

Un soporte que dura

Desde el 14 de agosto, la garantía estándar de la estructura de toda la gama de sillas LiberNovo es de seis años, frente a los cinco anteriores. Los componentes electrónicos y motores mantienen una cobertura de dos años. Los clientes que realizaron un depósito anticipado conservan su año adicional, por lo que disponen de siete años de cobertura para la estructura.

Ofertas de Support Week

Unión Europea: hasta un 44 % de descuento, del 25 de agosto al 8 de septiembre (CEST), en eu.libernovo.com .

Reino Unido: hasta un 39 % de descuento, del 25 de agosto al 8 de septiembre (BST), en uk.libernovo.com.

Se aplican tres niveles de regalos al finalizar la compra:

Smart Entry Bundle: los pedidos a partir de 900 euros (800 libras en Reino Unido) reciben un juego de imanes, una gorra de béisbol y notas adhesivas.

Eco-Comfort Upgrade Kit: los pedidos a partir de 1.100 euros (900 libras) reciben una alfombrilla de ratón de 80 × 40 cm.

Ergo-to-Go Travel Suite: los pedidos a partir de 1.300 euros (1.100 libras) reciben una almohada cervical inflable, un antifaz y tapones para los oídos con reducción de ruido.

Los miembros obtienen puntos triples en cada pedido, los nuevos usuarios reciben 200 puntos al registrarse y los puntos pueden utilizarse al finalizar la compra hasta el límite indicado en cada tienda regional.

Support Week finaliza el 8 de septiembre. La información completa sobre precios, requisitos para recibir los regalos y condiciones está disponible en eu.libernovo.com y uk.libernovo.com.

Acerca de LiberNovo

LiberNovo desarrolla asientos ergonómicos dinámicos para personas que trabajan sentadas: desarrolladores, profesionales creativos, gamers, trabajadores en remoto y cualquier persona que afronte molestias de espalda o cadera derivadas de pasar muchas horas frente a un escritorio. Sus sillas favorecen el movimiento continuo en lugar de una postura fija, para mantener la comodidad durante toda la jornada. «Soporte mediante el movimiento, definido por la comodidad».