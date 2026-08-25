Polaris Renewable Energy anuncia la renovación de su programa de recompra de acciones en el curso normal

El Consejo de Administración de la Compañía considera que un NCIB representa un uso adecuado y conveniente de su flujo de caja libre disponible para aumentar el valor para los accionistas y que redunda en el mejor interés de la Compañía y de sus accionistas.

De conformidad con la notificación, Polaris podrá adquirir hasta 2.021.205 de sus acciones ordinarias (las «Acciones»), lo que representa aproximadamente el 10 % del free float de 20.212.059 Acciones a 13 de agosto de 2026, durante el periodo de doce meses que comenzará el 27 de agosto de 2026 y finalizará el 26 de agosto de 2027, si bien el Consejo de Administración de Polaris ha limitado inicialmente el NCIB a la recompra de hasta 176.872 Acciones. A 13 de agosto de 2026, había 20.895.285 Acciones emitidas y en circulación. En virtud del NCIB, salvo las adquisiciones realizadas conforme a las exenciones aplicables a compras en bloque, la Compañía podrá adquirir hasta 10.972 Acciones en la TSX durante cualquier jornada bursátil, lo que representa aproximadamente el 25 % de 43.888 Acciones, cifra que corresponde al volumen medio diario de negociación en la TSX durante los seis meses naturales completos más recientes anteriores a la aceptación por parte de la TSX de la notificación del NCIB. Todas las Acciones adquiridas en virtud del NCIB serán canceladas.

En virtud del NCIB actualmente vigente de la Compañía, esta solicitó y obtuvo autorización para adquirir hasta 2.029.745 Acciones entre el 25 de agosto de 2025 y el 24 de agosto de 2026. A 13 de agosto de 2026, la Compañía había recomprado un total de 134.050 Acciones a un precio medio ponderado de 12,04 dólares por Acción. La Compañía adquirió todas las Acciones a través de los sistemas de negociación de la TSX y de los sistemas alternativos de negociación canadienses en los que las Acciones cotizan periódicamente.

Aunque la Compañía tiene la intención de adquirir Acciones en virtud de su NCIB, no puede garantizarse que dichas adquisiciones lleguen a completarse. Cualquier adquisición realizada en virtud del NCIB será efectuada por la Compañía al precio de mercado vigente en el momento de la adquisición y mediante operaciones en el mercado abierto a través de los sistemas de negociación de la TSX y de los sistemas alternativos de negociación canadienses en los que las Acciones coticen periódicamente.

La Compañía ha suscrito un plan automático de compra de acciones («ASPP», por sus siglas en inglés) con un bróker designado para permitir que la Compañía adquiera Acciones durante determinados periodos de restricción previamente establecidos, sujeto a ciertos parámetros. El ASPP constituye un «plan automático de compra de valores» conforme a la legislación canadiense aplicable en materia de valores, ha sido aprobado por la TSX y entrará en vigor el 27 de agosto de 2026.

Acerca de Polaris Renewable Energy Inc.

Polaris Renewable Energy Inc. es una empresa canadiense que cotiza en bolsa y se dedica a la adquisición, desarrollo y operación de proyectos de energía renovable en Latinoamérica y el Caribe. La Compañía contribuye a la transición energética con un sólido rendimiento y una posición financiera saneada.

Las operaciones de la Compañía incluyen una planta geotérmica (~82 MW), cuatro centrales hidroeléctricas de pasada (~39 MW), tres proyectos solares (fotovoltaicos) en funcionamiento (~35 MW) y un parque eólico terrestre (~26 MW).

Declaraciones de cautela

Este comunicado de prensa contiene cierta «información prospectiva» que puede incluir, entre otras cuestiones, declaraciones relativas a acontecimientos o resultados futuros, las expectativas de la dirección sobre el momento y el volumen de las adquisiciones de Acciones, en su caso, realizadas en virtud del NCIB, así como los beneficios de dichas adquisiciones, incluida la posibilidad de proporcionar a la Compañía una mayor flexibilidad en la gestión de su posición de capital. Dicha información prospectiva refleja las creencias actuales de la dirección y se basa en la información de la que esta dispone actualmente. A menudo, aunque no siempre, las declaraciones prospectivas pueden identificarse por el uso de términos como «planea», «espera», «se espera», «presupuesto», «programado», «estima», «prevé», «predice», «pretende», «tiene como objetivo», «aspira», «anticipa» o «cree», o variaciones de dichos términos y expresiones, incluidas sus formas negativas, o mediante declaraciones en las que se indique que determinadas acciones «pueden», «podrían», «deberían», «harían», «cabría» o «se llevarán» a cabo, producirse o conseguirse.

Diversos riesgos, incertidumbres y otros factores, tanto conocidos como desconocidos, pueden provocar que los resultados o el rendimiento reales difieran sustancialmente de cualesquiera resultados o rendimientos futuros expresados o implícitos en la información prospectiva. Entre estos factores se incluyen, entre otros, las incertidumbres generales empresariales, económicas, competitivas, políticas y sociales; los resultados reales de las actuales actividades de producción, desarrollo y/o exploración de energía geotérmica, solar e hidroeléctrica y la precisión de las simulaciones probabilísticas elaboradas para predecir posibles recursos geotérmicos; los cambios en los parámetros de los proyectos a medida que se siguen perfeccionando los planes; posibles variaciones en los niveles de producción; el hecho de que las plantas, equipos o procesos no funcionen según lo previsto; accidentes, conflictos laborales y otros riesgos propios de las industrias de la energía geotérmica e hidroeléctrica; inestabilidad política, insurrecciones o guerras; disponibilidad y rotación de la mano de obra; retrasos en la obtención de autorizaciones gubernamentales, en la finalización de actividades de desarrollo o construcción o en el inicio de las operaciones; la capacidad de la Compañía para continuar como empresa en funcionamiento y las condiciones económicas generales, así como los factores analizados en la sección «Factores de riesgo» del Formulario de Información Anual de la Compañía. Estos factores deben considerarse detenidamente y los lectores de este comunicado de prensa no deben depositar una confianza indebida en la información prospectiva.