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Seis de cada diez pedidos de merchandising, analizados por Gift Campaign, se sitúan entre 100 y 500 euros

Un análisis de más de 16.000 pedidos reales muestra el peso de los productos útiles, las tiradas moderadas y las campañas ligadas a momentos concretos del año

Seis de cada diez pedidos de merchandising, analizados por Gift Campaign, se sitúan entre 100 y 500 euros
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Bolsas, botellas, libretas, bolígrafos y mochilas concentran buena parte de los pedidos de merchandising realizados por los clientes de Gift Campaign en España. Así lo refleja un análisis interno elaborado a partir de más de 16.000 pedidos reales de más de 10.000 clientes, que examina qué productos se solicitan, con qué presupuesto, en qué momento del año y con qué diferencias entre sectores.

El hallazgo más llamativo es el peso de las acciones de tamaño contenido. Cerca de 6 de cada 10 pedidos se sitúan entre 100 y 500 euros, y la mediana ronda las 120 unidades. Los datos apuntan a un merchandising eminentemente táctico: compras para eventos concretos, formaciones, campañas de corta duración, acciones internas o entregas a clientes, más allá de las grandes tiradas de miles de unidades.

Esa lógica se traslada a la composición de los pedidos. Más de 8 de cada 10 incluyen una única referencia. Cuando se combinan varios productos, aparecen patrones reconocibles, como libreta y bolígrafo o bolsa y botella, además de los kits de acreditación formados por lanyards, identificadores y accesorios técnicos.

El calendario marca diferencias claras: la actividad alcanza sus niveles más altos entre septiembre y noviembre, mientras que mayo aparece como otro momento destacado y agosto registra el nivel más bajo del año.

El comportamiento por sector añade matices. Los artículos de acreditación ganan peso entre asociaciones; los USB y otros productos tecnológicos destacan en educación; las familias vinculadas al bienestar sobresalen en salud; y mochilas, botellas y textiles adquieren protagonismo en el ámbito deportivo. Bolsas, botellas, tazas y material de escritura mantienen, en cambio, un carácter transversal.

«La utilidad sigue teniendo un peso central. La mayoría de los pedidos responde a una necesidad concreta, con cantidades y presupuestos ajustados al contexto de cada acción», señala Joel Vallejo, responsable de Marketing de Gift Campaign.

El estudio recoge exclusivamente patrones observados entre los clientes de Gift Campaign en España y no constituye una encuesta representativa del conjunto del mercado. Los productos se agruparon por familias, las muestras de una sola unidad se estudiaron por separado y las conclusiones sectoriales se limitaron a grupos con volumen suficiente.

El análisis completo y su metodología pueden consultarse en el estudio elaborado por Gift Campaign.

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