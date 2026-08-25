El spa se consolida como una nueva forma de desconectar sin salir del hogar

El bienestar y el autocuidado se consolidan como dos de las principales tendencias entre los hogares españoles. La experiencia del spa deja de estar ligada exclusivamente a hoteles y balnearios para encontrar su lugar en el hogar. Bajo el concepto «Desconecta a tu aire», INTEX propone acercar esta forma de bienestar al día a día con una gama de spas hinchables diseñada para adaptarse a diferentes espacios y estilos de vida. Esta evolución también se refleja en los hábitos de consumo: según la última Encuesta de Presupuestos Familiares del Instituto Nacional de Estadística (INE), el gasto en cuidado personal y otros bienes y servicios diversos aumentó un 5,2 % durante 2025, reflejando un creciente interés por incorporar momentos de desconexión a la vida cotidiana.

El lujo de desconectar ya no está solo en hoteles y balnearios

Durante años, disfrutar de un spa estuvo asociado a hoteles, balnearios o escapadas de fin de semana. Sin embargo, el bienestar forma parte cada vez más de la vida cotidiana, y el hogar se consolida como un espacio donde desconectar, relajarse y dedicar tiempo al autocuidado.

En respuesta a esta evolución, INTEX impulsa «Desconecta a tu aire», una propuesta que acerca la experiencia del spa al hogar mediante una gama de spas hinchables pensada para transformar jardines y terrazas en espacios de relajación adaptados a diferentes estilos de vida.

El spa entra en casa

Lo que hasta hace poco parecía una experiencia reservada a hoteles y balnearios hoy también puede formar parte del hogar. Los spas hinchables han contribuido a hacer más accesible esta forma de bienestar, permitiendo disfrutar de momentos de relajación sin necesidad de desplazarse.

Diseñados para adaptarse a distintos estilos de vida y necesidades, los spas hinchables de INTEX destacan por su sencilla instalación y por integrarse fácilmente en jardines, terrazas o patios. Así, cualquier espacio exterior puede convertirse en un pequeño oasis donde desconectar, compartir tiempo con la familia o los amigos, o simplemente disfrutar de un momento de calma.

Una experiencia para cada forma de relajarse

No todas las personas entienden el bienestar de la misma manera. Mientras algunas buscan un momento de calma al finalizar el día, otras prefieren un masaje de mayor intensidad que ayude a aliviar la tensión acumulada. Consciente de esta diversidad de necesidades, INTEX ofrece una gama de spas hinchables adaptada a diferentes formas de disfrutar del descanso.

La gama Bubble está pensada para quienes buscan una relajación suave gracias al efecto envolvente de las burbujas. Por su parte, la gama Jet incorpora chorros de hidromasaje para ofrecer un masaje de mayor intensidad y una experiencia más profunda.

La colección se completa con modelos de distintas capacidades, adaptados al espacio disponible y al número de personas, además de accesorios que facilitan el mantenimiento y contribuyen a un uso más cómodo y duradero.

Mucho más que un baño de agua caliente

Más allá del hidromasaje, un spa es una forma de incorporar el bienestar a la vida cotidiana. Reservar un momento para desconectar, descansar o cuidar de uno mismo ya no requiere salir de casa, sino aprovechar el hogar como un espacio dedicado al descanso.

Pero también es un lugar para compartir. Ya sea en pareja, con la familia o con amigos, el spa se convierte en un punto de encuentro donde disfrutar del tiempo libre de una forma diferente. Jardines y terrazas dejan de ser solo espacios exteriores para convertirse en escenarios de bienestar, ocio y momentos compartidos.

Disfrutar de una experiencia de relajación ya no depende de reservar una escapada o visitar un centro wellness. Con «Desconecta a tu aire», INTEX acerca la experiencia del spa al hogar para que cada persona pueda integrar el bienestar en su día a día, a su ritmo y a su manera.