El Congreso Estatal de Turismo Activo y Ecoturismo será este año en Canarias

Canarias vuelve a ser escenario central del Turismo Activo y el Ecoturismo a nivel estatal. Como ya sucedió en 2019, el Congreso más importante del sector se celebrará en las Islas, reforzando así la posición central del Archipiélago en el ecosistema del turismo de naturaleza.

Este Congreso será el próximo 25 de septiembre, coincidiendo con el Día Mundial del Turismo, en el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología de la capital grancanaria. Está impulsado por Ecoactiva Canarias y ANETAE (Asociación Nacional de Turismo Activo y Ecoturismo), con el apoyo de Turismo de Gran Canaria, la Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, a través de la empresa pública Gesprotur, y la colaboración de la aseguradora Cáser. Grupo Helvetia.

Profesionales, empresas, asociaciones, administraciones públicas, universidades y especialistas compartirán experiencias y desgranarán la situación actual del sector en España. Además, analizarán los retos actuales como el cambio de modelo turístico, la regulación en espacios naturales, la digitalización o la adaptación al cambio climático.

Todo ello en formatos ágiles que fomenten la conversación y el diálogo compartido. El Congreso permitirá conocer de cerca las distintas realidades del Turismo Activo, en una clara fase de consolidación, y servirá para dar a conocer las distintas sensibilidades que actualmente están presentes en Canarias, un destino turístico consolidado.

Canarias es la comunidad autónoma con más empresas del sector. Según los últimos datos publicados por el Gobierno de Canarias, las Islas tienen 1.401 códigos registrales únicos de empresas que realizan actividades de Turismo Activo y Ecoturismo. En palabras del presidente de Ecoactiva Canarias y ANETAE, José Luis Echevarría, «este Congreso pretende consolidar una modalidad de turismo que cada vez cobra más importancia. Pero como cualquier sector en crecimiento, requiere de la implicación de todas las partes para avanzar. Creo que este Congreso puede ser un buen momento para que el sector sea verdaderamente escuchado».