Glifing promueve el entrenamiento lector mediante el juego durante el periodo estival

La investigación sobre la denominada pérdida de aprendizajes en verano señala que la interrupción prolongada de la práctica de la lectura puede afectar a algunos menores, con mayor incidencia en aquellos que presentan dificultades lectoras previas. Ante esta situación, el método Glifing propone el entrenamiento sistemático de la lectura mediante un juego de ordenador, adaptando el nivel de dificultad de manera personalizada en cada sesión para fomentar la motivación del usuario.

La recomendación principal para el periodo estival es integrar la lectura en la rutina diaria como una actividad compartida y agradable, evitando que se perciba como una extensión de los deberes escolares. La clave reside en la constancia sobre la cantidad: se sugiere dedicar entre 10 y 15 minutos diarios, periodos que resultan suficientes para mantener el hábito si se realizan de forma frecuente.

Además de la regularidad, existen estrategias recomendadas para incentivar esta práctica, como permitir que los niños elijan sus lecturas —ya sean cómics, cuentos o revistas—, leer en voz alta de manera conjunta o aprovechar situaciones cotidianas como la lectura de mapas, menús o instrucciones. Tras la actividad, comentar el contenido leído y valorar el esfuerzo realizado, evitando las correcciones constantes, contribuye a mejorar la disposición hacia la lectura al día siguiente.

El método Glifing, desarrollado en colaboración con la Universidad de Barcelona, se basa en un sistema de entrenamiento lector que cuenta con el apoyo del Ministerio de Ciencia e Innovación, organismo que le otorgó el sello de PYME INNOVADORA. Este entorno interactivo tiene como objetivo automatizar la lectura y mejorar la comprensión y la ortografía de los niños.

El proyecto ha recibido reconocimiento en el ámbito educativo, habiendo participado en la aceleradora SEK Lab Edtech en 2023 y formando parte del Kids Clúster. Actualmente, la plataforma ofrece una demo gratuita en su página web oficial para que los interesados puedan conocer cómo funciona su metodología de entrenamiento lector.