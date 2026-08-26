Topepizza inicia un plan de expansión para llevar su modelo de pizzería artesanal a nuevas ciudades

La cadena de pizzerías Topepizza ha anunciado el inicio de una fase de expansión nacional con el objetivo de incorporar nuevos socios a su red de establecimientos. Tras consolidar su presencia en Castilla y León, la compañía pretende trasladar su modelo de negocio artesanal a nuevas localidades, manteniendo los estándares de calidad y la identidad que definen a la enseña desde su creación.

La trayectoria de la marca se remonta al año 2012, vinculada inicialmente a un negocio familiar, hasta que en 2018 fue formalizada como una marca propia por parte de sus fundadores. En la actualidad, Topepizza gestiona cuatro establecimientos operativos situados en Valladolid, Dueñas y Palencia. Desde estas ubicaciones, la empresa ha perfeccionado un sistema que integra el servicio en sala con la demanda de comida para llevar y a domicilio, adaptándose a las necesidades actuales del sector de la restauración.

El modelo operativo de la compañía se fundamenta en la elaboración artesanal. Según detalla la marca, la masa se prepara a diario en cada restaurante utilizando harina de origen palentino, mientras que los ingredientes frescos son cortados diariamente para garantizar la calidad del producto final. Esta operativa, que combina la cocina artesana con procesos de trabajo organizados, permite a la cadena mantener la agilidad necesaria para atender picos de demanda tanto en el servicio de mesa como en la entrega externa.

Respecto a la flexibilidad del modelo, la marca diseña sus establecimientos en función del perfil de cada mercado. Esto incluye opciones de locales con áreas de sala amplias para zonas de alto tránsito, así como formatos de dimensiones más compactas centrados exclusivamente en la operativa de recogida y reparto a domicilio para entornos residenciales. Esta versatilidad está respaldada por un sistema de aprovisionamiento centralizado y herramientas de gestión que facilitan el funcionamiento diario de los puntos de venta.

El proceso de crecimiento de la red se apoya en la búsqueda de perfiles de socio con una alta implicación en la gestión cotidiana del negocio. Sobre este aspecto, la dirección de la marca ha señalado que el objetivo es asegurar la coherencia del concepto en cada nueva apertura. Según indican los responsables de la cadena: «La meta de Topepizza no es crecer a cualquier precio, sino hacerlo de forma ordenada, manteniendo la esencia artesanal y la calidad que han permitido consolidar sus establecimientos».

Los nuevos socios que se sumen al proyecto contarán con un programa integral de formación inicial, asesoramiento en la elección de la ubicación del local y apoyo constante en las etapas de apertura y operativa continua. Con este plan de expansión, Topepizza pretende seguir consolidando su posición en el mercado, manteniendo el enfoque en el producto elaborado al momento y en una atención cercana al cliente.