ZAGENO y ORO Labs se asocian para conectar las compras científicas con el aprovisionamiento empresarial

ZAGENO, la plataforma de aprovisionamiento científico que conecta a investigadores con 75 millones de productos de laboratorio de aproximadamente 5.500 proveedores, ha anunciado hoy una colaboración estratégica con ORO Labs, la plataforma de orquestación de aprovisionamiento nativa de IA.

La colaboración conecta las capacidades empresariales de recepción de solicitudes, flujos de trabajo y aprobaciones de ORO Labs con las funciones de descubrimiento de productos científicos, marketplace, red de proveedores e infraestructura de gestión de pedidos de ZAGENO. Juntas, las empresas permiten un único proceso controlado que abarca desde la solicitud y aprobación hasta la selección de productos, el pedido y su gestión.

El aprovisionamiento para I+D científica tiene requisitos especializados. Los investigadores necesitan un acceso rápido e intuitivo a productos muy específicos, mientras que los equipos de aprovisionamiento necesitan garantizar el cumplimiento de las políticas, la gestión de proveedores y la visibilidad de la actividad de compra a escala mundial. Los sistemas desconectados suelen obligar a las organizaciones a elegir entre la rapidez para los científicos y el control para los equipos de aprovisionamiento.

Con la solución combinada, los investigadores pueden encontrar y adquirir rápidamente los materiales que necesitan a través de ZAGENO, mientras que ORO Labs orquesta la recepción de solicitudes, las aprobaciones y los flujos de trabajo de aprovisionamiento de la empresa. Los equipos de aprovisionamiento mantienen el control de las políticas y la visibilidad de las transacciones sin añadir obstáculos al proceso de investigación.

«Los científicos no deberían tener que navegar por sistemas de aprovisionamiento fragmentados para acceder a los materiales que necesitan», afirmó Florian Wegener, CEO de ZAGENO. «Juntos, ORO Labs y ZAGENO conectan los flujos de trabajo de aprovisionamiento empresarial con las compras científicas, desde la solicitud hasta la gestión del pedido, ayudando a acelerar la investigación mientras los equipos de aprovisionamiento mantienen el control».

La solución combinada permite a las organizaciones:

Ofrecer un único punto de acceso intuitivo para las compras científicas , con acceso a 75 millones de productos de laboratorio de aproximadamente 5.500 proveedores.

, con acceso a 75 millones de productos de laboratorio de aproximadamente 5.500 proveedores. Automatizar la recepción de solicitudes, las aprobaciones, las compras guiadas y los flujos de trabajo de adquisición a escala empresarial.

a escala empresarial. Integrar las políticas de aprovisionamiento, la gestión de proveedores y el cumplimiento normativo en cada transacción.

en cada transacción. Ofrecer visibilidad en tiempo real del gasto en I+D entre proveedores, proyectos, unidades de negocio y centros de investigación.

La solución combinada ya está dando soporte a una empresa global de salud del consumidor en la modernización del aprovisionamiento científico de sus operaciones de I+D. Al conectar los flujos de trabajo empresariales con las compras científicas, la compañía está creando una experiencia más uniforme para los investigadores, al tiempo que refuerza la gestión de proveedores, la eficiencia operativa y la visibilidad del gasto.

«El aprovisionamiento empresarial debería facilitar, y no dificultar, que los empleados compren lo que necesitan», afirmó Lance Younger, vicepresidente ejecutivo, director general para EMEA y responsable de Alianzas Globales de ORO Labs. «La I+D en ciencias de la vida requiere tanto la flexibilidad de un marketplace científico especializado como la inteligencia y la gobernanza de un aprovisionamiento orquestado. Nuestra colaboración con ZAGENO reúne estas capacidades en una única experiencia».

A través de esta colaboración, ORO Labs y ZAGENO ayudarán a las organizaciones farmacéuticas, biotecnológicas y de salud del consumidor a conectar personas, sistemas, proveedores y flujos de trabajo a lo largo de todo el ciclo de compras de I+D.

Acerca de ZAGENO

ZAGENO es la plataforma y marketplace de aprovisionamiento científico impulsado por IA para la I+D de los sectores farmacéutico, biotecnológico y de salud del consumidor. ZAGENO conecta a investigadores con 75 millones de productos de laboratorio de aproximadamente 5.500 proveedores, al tiempo que se integra con los sistemas de aprovisionamiento empresarial. La plataforma simplifica el descubrimiento y la compra de productos, mejora la gestión de proveedores y la visibilidad del gasto, y ayuda a las organizaciones a acelerar la investigación manteniendo el control empresarial.

Para más información, visitar www.zageno.com.

Acerca de ORO Labs

ORO Labs es una plataforma de orquestación agéntica del aprovisionamiento que ofrece experiencias de usuario sencillas para que las empresas puedan reducir los tiempos de los ciclos, disminuir los riesgos y mantener su agilidad ante los cambios. La plataforma sin código está diseñada específicamente para resolver la complejidad del aprovisionamiento. Entre sus clientes se encuentran The Coca-Cola Company, Novartis, Danone, Kyndryl, Roche, Liberty Global y Booking.com.

Para más información, visitar www.orolabs.ai.