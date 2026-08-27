Allianz Seguros España eleva un 45,6 % su resultado operativo hasta 154 millones en el primer semestre 2026

«Cerramos un primer semestre muy positivo, con una mejora significativa de la rentabilidad y un crecimiento sólido del negocio. Estos resultados confirman la fortaleza de Allianz España y nuestra capacidad para generar valor sostenible para nuestros clientes, incluso en un entorno exigente. Al mismo tiempo nos preparamos para la última parte del año invirtiendo en prevención y en experiencia cliente», afirma Veit Stutz, CEO de Allianz España.

Datos financieros destacados

Allianz Seguros España: excelente rentabilidad y sólido crecimiento

Los resultados del primer semestre de 2026 del Grupo Allianz Seguros en España (Allianz Seguros, Allianz Soluciones de Inversión y BBVA Allianz Seguros) han sido excelentes, con un resultado operativo alcanzando los 154 millones de euros, un 45,6 % más que en junio de 2025, impulsado por la mejora de la rentabilidad del negocio.

Indicadores clave

Primas No Vida: 1.865 M€ ( +3,7 % vs. 1S 2025 ).

1.865 M€ ( ). Resultado operativo: 154 M€ ( +45,6 % vs. 1S 2025 ).

154 M€ ( ). Ratio combinado No Vida: 94 % (-2,6 p.p. vs. 1S 2025).

No Vida: fuerte crecimiento y excelente rentabilidad técnica

En el primer semestre de 2026, el negocio de No Vida fue el principal impulsor de la mejora del resultado.

Las primas totales alcanzaron los 1.865 millones de euros. Destacan los productos de Particulares, que crecieron un 5 % hasta los 501 millones de euros. Las líneas de Autos y Empresas también mostraron un comportamiento positivo, alcanzando primas de 993 millones de euros y 371 millones de euros respectivamente.

El ratio combinado mejoró hasta un excelente 94 %, una reducción de 2,6 puntos porcentuales respecto al primer semestre de 2025. Esta evolución estuvo apoyada principalmente en el comportamiento favorable de la siniestralidad en los negocios de Autos y Empresas.

La fortaleza del resultado operativo permitió absorber el impacto de los eventos meteorológicos registrados durante el primer trimestre del año.

Indicadores clave No Vida

Primas totales: 1.865 M€ ( +3,7 % vs. 1S 2025 ).

1.865 M€ ( ). Primas Particulares: 501 M€ ( +5,0 % vs. 1S 2025 ).

501 M€ ( ). Primas Autos: 993 M€ ( +3,1 % vs. 1S 2025 ).

993 M€ ( ). Primas Empresas: 371 M€ ( +3,2 % vs. 1S 2025 ).

371 M€ ( ). Ratio combinado: 94% (-2,6 p.p. vs. 1S 2025).

Vida: evolución positiva del volumen de negocio

En el primer semestre de 2026, el negocio de Vida mostró una evolución positiva en el volumen de negocio, impulsado por el crecimiento en Unit Linked y Asset Management, que compensaron la ligera reducción en productos de ahorro. El resultado operativo alcanzó los 23 millones de euros.

Grupo Allianz: resultados semestrales

El Grupo Allianz ha obtenido unos excelentes resultados en el primer semestre de 2026 y ha mantenido su sólido desempeño durante el segundo trimestre.

En el primer semestre de 2026, el volumen total de negocio ascendió a 98.600 millones de euros, con un crecimiento interno del 4 %. El resultado operativo aumentó un 9 % hasta alcanzar la cifra récord de 9.400 millones de euros.

El beneficio neto se incrementó hasta los 6.400 millones de euros y la ratio de Solvencia II aumentó hasta el 225 %, su nivel más alto desde 2018. La generación de capital continúa siendo muy sólida. Estos resultados sitúan al Grupo Allianz en una posición favorable para alcanzar sus ambiciones para 2026. En el ecuador de su ciclo estratégico, estos resultados confirman que el Grupo Allianz también está bien encaminado para cumplir los ambiciosos objetivos establecidos en su Capital Markets Day.

Cifras en millones de euros, en contabilidad IFRS17. Comprenden Allianz Seguros, BBVA Allianz y Allianz Soluciones de Inversión.

Sobre Allianz Seguros

Allianz Seguros es la filial española del Grupo Allianz, uno de los principales grupos aseguradores y gestores de activos del mundo, con presencia en cerca de 70 países. En España, Allianz ofrece una amplia gama de productos y servicios de seguros para particulares y empresas, incluyendo seguros de hogar, auto, vida, salud, empresas y asistencia. Allianz Seguros combina la solidez financiera y la experiencia global del Grupo Allianz con un profundo conocimiento del mercado español.

Sobre Allianz

El Grupo Allianz es una de las principales aseguradoras y gestoras de activos del mundo, activa en casi 70 países y al servicio de alrededor de 97 millones de clientes particulares y empresas*. Los clientes de Allianz se benefician de una amplia gama de servicios de seguros para particulares y empresas, que abarca desde seguros de daños, de vida y de salud hasta servicios de asistencia, seguros de crédito y seguros empresariales globales. Reconocida por séptimo año consecutivo como la marca aseguradora global número uno en el ranking Best Global Brands 2025 de Interbrand, Allianz basa su éxito en una orientación al cliente impulsada por la tecnología, proporcionando tranquilidad, protección y prevención a los clientes y reforzando la resiliencia de las personas, las comunidades y las sociedades. Allianz es uno de los mayores inversores del mundo y gestiona alrededor de 791 mil millones de euros** en nombre de sus clientes de seguros. Además, sus gestoras de activos PIMCO y Allianz Global Investors gestionan alrededor de 2,2 billones de euros en activos de terceros. Gracias a su integración sistemática de criterios ecológicos y sociales en sus procesos empresariales y decisiones de inversión, Allianz recibió una calificación ESG de AAA por parte de MSCI (a marzo de 2026). En 2025, más de 156.000 empleados lograron un volumen de negocio total de 186,9 mil millones de euros y un beneficio operativo de 17,4 mil millones de euros para sus accionistas.

* La cifra de clientes refleja únicamente a los clientes de Allianz en entidades consolidadas que forman parte del alcance del reporte de clientes.

** A fecha de 30 de junio de 2026.