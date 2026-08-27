Las marcas de relojes que más crecen en España: Tissot, Seiko y Citizen

El mercado de los relojes vive un momento especialmente interesante. Mientras la alta relojería alcanza cifras reservadas a unos pocos, gana protagonismo otra categoría: firmas históricas capaces de ofrecer diseño, movimientos mecánicos e identidad propia a precios más accesibles, especialmente entre los 300 y los 1.500 euros.

Entre ellas, Tissot, Seiko y Citizen han conseguido conectar con una nueva generación de aficionados gracias a modelos reconocibles que funcionan, para muchos, como primera aproximación a la relojería.

Tissot y el fenómeno PRX

Fundada en 1853 en Le Locle, Tissot ha encontrado en el PRX uno de sus grandes éxitos contemporáneos. Inspirado en un diseño de finales de los años 70, recupera la caja geométrica y el brazalete integrado, una estética que vuelve a ocupar un lugar destacado en la relojería.

La llegada del PRX Powermatic 80, con movimiento automático y hasta 80 horas de reserva de marcha, terminó de consolidar la colección. Diseño reconocible, mecánica Swiss Made y versatilidad explican por qué se ha convertido en una puerta de entrada natural al universo Tissot.

Seiko: cuando el reloj deportivo se convierte en objeto de culto

La manufactura japonesa Seiko ha construido su reputación alrededor de la innovación, la fiabilidad y el desarrollo de movimientos propios. Dentro de su catálogo, Prospex concentra buena parte de ese atractivo, recuperando décadas de experiencia en relojes de buceo.

El Seiko Prospex 1968 Diver’s Modern Re-Interpretation GMT resume bien esta filosofía: combina referencias a los divers históricos de la casa con una función GMT que permite visualizar dos zonas horarias.

Esta mezcla de historia y funcionalidad permite a Seiko conectar tanto con coleccionistas como con quienes buscan un buen reloj automático para el día a día.

Citizen: mucho más que Eco-Drive

Aunque Citizen es mundialmente conocida por Eco-Drive, su apuesta por la relojería automática está mostrando otra faceta de la firma japonesa.

El Citizen Tsuyosa, con brazalete integrado y esferas en colores llamativos, se ha convertido en uno de los automáticos más reconocibles de su segmento. Una propuesta joven y accesible que contrasta con Series 8, su interpretación más técnica y sofisticada de la relojería mecánica.

Ambas colecciones permiten a Citizen acercarse a públicos diferentes sin perder una identidad basada en innovación, diseño y fabricación propia.

Una nueva generación de aficionados

El éxito de Tissot PRX, Seiko Prospex, Citizen Tsuyosa y Series 8 refleja también un cambio en el comprador: existe mayor interés por conocer el movimiento, la reserva de marcha, los materiales o la historia que hay detrás de cada reloj.

Tissot, Seiko y Citizen ofrecen precisamente esa combinación de historia, reconocimiento y mecánica sin necesidad de entrar en los precios de la alta relojería.

Estos modelos pueden descubrirse en Nicols, tanto en sus boutiques como en su página web, junto a una selección de firmas de relojería suiza y japonesa, con asesoramiento especializado para quienes buscan iniciarse o seguir avanzando en este universo.