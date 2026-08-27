Media Party Barcelona 2026: primera edición europea con foco en la integridad informativa post-search

Media Party es la mayor conferencia-comunidad enfocada en la innovación en medios y periodismo. Durante 15 años reunió en Buenos Aires y Estados Unidos a periodistas, desarrolladores, diseñadores e investigadores. Con Barcelona 2026 llega por primera vez a Europa: del 7 al 9 de septiembre, el CaixaForum será sede de dos jornadas de keynotes, talleres y feria de proyectos, más una hackatón en BIT Hábitat Barcelona.
El eje de esta edición es cómo sostener la integridad de la información en la era post-search y de la IA generativa: qué ocurre con el periodismo cuando la búsqueda cede terreno frente a los agentes de IA y los nuevos formatos de creadores, y cómo se preserva la confianza y la verificación en ese escenario.
Keynote speakers confirmados
Nic Newman, Senior Research Associate del Reuters Institute (Universidad de Oxford) y autor principal del informe Journalism, Media, and Technology Trends and Predictions 2026. Analizará cómo debe cambiar el periodismo ante los motores de respuesta con IA y el auge de los creadores de contenido.
Clara Jiménez Cruz, cofundadora y CEO de Maldita.es y presidenta de la European Fact-Checking Standards Network (EFCSN). Compartirá su mirada sobre la lucha contra la desinformación en Europa.
Teresa Mondría Terol, Senior Manager de Inteligencia Artificial en NPR. Expondrá casos de uso de IA en investigación periodística, entre ellos el análisis de los Epstein Files.
Dmitry Shishkin, asesor de medios independientes y creador del User Needs Model. Presentará el «Agent Readiness Layer», su propuesta para que el periodismo preserve su credibilidad ante agentes de IA.
Dr. Chema Alonso, vicepresidente y Head of International Development en Cloudflare, ex Chief Digital Officer de Telefónica y fundador de ElevenPaths e Informática 64. Abordará nuevos modelos de intercambio de valor entre medios e IA.
Elena Sanz, directora editorial de The Conversation España. Contará cómo su proyecto «Bienestar Digital y Menores» influyó en la Ley de Protección de los Menores en los Entornos Digitales de España.
Agenda de talleres y lightning talks
Además de las keynotes, la agenda incluye talleres y lightning talks de especialistas de NPR, The Conversation España, Meedan, Are We Europe, Seek Initiative, La Silla Rota, Civio, The Times y The Sunday Times, entre otros, sobre integridad informativa (verificación, detección de contenido sintético) y redacciones potenciadas por IA (flujos editoriales, gobernanza, modelos de negocio).
Hackatón impulsado por Cloudflare
El 9 de septiembre suma una hackatón de jornada completa en BIT Hábitat Barcelona, junto a Cloudflare como sponsor principal. Entre 100 y 120 desarrolladores, periodistas, científicos de datos y diseñadores formarán equipos para construir prototipos open source sobre automatización editorial, periodismo agéntico, nuevos modelos económicos para publishers y verificación de la información. La compañía aportará infraestructura y herramientas de IA, y otorgará premios y grants a los proyectos ganadores.
Registro gratuito
El registro ya está abierto en mediaparty.org/events/media-party-barcelona-2026. El evento es gratuito, con cupos limitados, y convoca a periodistas, desarrolladores, diseñadores, investigadores, organizaciones cívicas y líderes de medios. La inscripción a la hackathón es independiente.
Sobre Media Party
Media Party es la mayor conferencia-comunidad de innovación en medios y periodismo. Con ediciones en Buenos Aires y Estados Unidos, construyó en 15 años una red con más de 12.000 participantes y 200 speakers globales. Barcelona 2026 marca su primera edición europea.