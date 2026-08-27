La Romería Urbana de Málaga impulsa la cultura y la economía local durante su cuadragésima tercera edición

El pasado 15 de agosto, las calles del Centro Histórico de Málaga fueron el escenario de la cuadragésima tercera edición de la Romería Urbana al Santuario Basílica de Santa María de la Victoria. El evento, que marca el inicio de la Feria de Málaga 2026, integró música, cultura ecuestre y tradición en un recorrido que transcurre íntegramente por el núcleo urbano de la ciudad.

Tras la concentración inicial en el Paseo del Parque y la entrega de la bandera de la ciudad en el Ayuntamiento, la comitiva inició su trayecto hacia el Santuario. La actriz María Barranco, en calidad de abanderada oficial de la presente edición, encabezó la marcha en la que participaron más de 40 coches de caballos y enganches, según los datos facilitados por la organización. A este despliegue se sumaron agrupaciones de música y danza, además de vecinos y visitantes.

La peregrinación finalizó en el Santuario Basílica con la celebración de la misa romera y la ofrenda floral a Santa María de la Victoria, patrona de Málaga. Este acto oficial dio paso a las celebraciones que se desarrollan en la ciudad entre el 15 y el 22 de agosto.

El evento permite que el patrimonio cultural sirva como dinamizador del comercio local. Establecimientos independientes, artesanos y servicios de proximidad del centro histórico se integran en el itinerario de la romería, lo que aporta visibilidad a la economía de la zona. Este modelo busca un equilibrio entre la actividad turística y la preservación de la vida local, permitiendo que el impacto económico se mantenga vinculado a la comunidad residente.

La naturaleza del evento, que combina elementos de folclore y participación ciudadana, establece conexiones con tradiciones de Estados Unidos y Latinoamérica. Esta relación cultural facilita, a su vez, la exploración de alianzas turísticas y colaboraciones empresariales entre los centros históricos de España y las regiones americanas. Medios especializados en revitalización urbana observan este caso como un ejemplo de cómo el aprovechamiento del patrimonio vivo puede atraer atención internacional mientras se protege la identidad comercial local.

La Romería está organizada por la Asociación Centro Histórico de Málaga (CCA), entidad que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Málaga para la ejecución de esta iniciativa.