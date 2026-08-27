La Universidad Isabel I, entre las 10 más innovadoras de Iberoamérica según el Ranking Innovatec 2026

La Universidad Isabel I se encuentra entre las 10 universidades más innovadoras de Iberoamérica en formación en línea según el Ranking Educativo Innovatec 2026, que la coloca en el décimo lugar entre las 35 instituciones internacionales analizadas. La Universidad burgalesa mantiene así su presencia entre las 10 mejores del informe, y se consolida como una de las mejores instituciones españolas en formación universitaria a distancia.

Al observar las universidades españolas que se analizan en el ranking, la UI1 hace podio y se coloca entre las mejores instituciones de España, obteniendo la segunda posición, repitiendo el resultado obtenido en ediciones anteriores y reforzando así su reconocimiento en el ámbito de la innovación educativa.

La UI1 aprueba en 20 indicadores de calidad

El Ranking educativo Innovatec pone el foco en la calidad de la educación online de las universidades de habla hispana a partir de 20 indicadores relacionados con aspectos como la innovación aplicada a la metodología, la calidad de la propuesta académica, el compromiso social de la institución, la atención al alumnado y las herramientas y recursos de aprendizaje.

La Universidad Isabel I ha obtenido una valoración destacada en el conjunto de estos indicadores, lo que le ha permitido situarse entre las 10 universidades internacionales más innovadoras, de las 35 participantes en la clasificación que reúne instituciones españolas, pero también de países como México, Ecuador o Colombia.

Alberto Gómez Barahona, rector de la Universidad Isabel I, se ha mostrado satisfecho por el reconocimiento: «Revalidar nuestra posición en el top 10 entre las universidades iberoamericanas más innovadoras y el mantenernos como 2ª universidad más innovadora de España nos demuestra que avanzamos en la dirección correcta: que la innovación, más allá del escenario online y herramientas educativas, también está en tomar decisiones poniendo al alumno en el centro».

Un reconocimiento internacional

El reconocimiento de Innovatec avala internacionalmente el modelo educativo online que ofrece la Universidad Isabel I, con una metodología que combina formación en línea con un acompañamiento personalizado y una interacción directa con el equipo docente.

La entrega del galardón tendrá lugar el próximo mes de noviembre en la sede de la Universidad ECOTEC de Ecuador, en el marco del Encuentro Internacional Innovatec, que reunirá a 500 líderes y profesionales del sector educativo iberoamericano.

Sobre la Universidad Isabel I

La Universidad Isabel I es una institución educativa miembro del grupo iLERNA. Con más de 15 años de experiencia en la educación online, cuenta con 5 facultades: Ciencias de la Salud, Ciencias Jurídicas y Económicas, Seguridad y Criminología, Ciencias de la Tecnología y Humanidades y Ciencias Sociales.

Ofrece 15 grados, 6 dobles grados y una veintena de másteres oficiales, a los que se suman titulaciones propias y programas habilitantes a distancia a través de una educación interactiva entre docente y alumno.