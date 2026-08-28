El Oktoberfest Puerto de la Cruz celebra su 53ª edición

La localidad tinerfeña de Puerto de la Cruz celebra del 28 al 30 de agosto la 53ª edición de su tradicional Oktoberfest. Este evento, organizado por el Centro de Iniciativas y Turismo (CIT), constituye el acto de clausura de la Semana Bávara, que ha llevado diversas actividades culturales al municipio desde el pasado 23 de agosto.

El encuentro tendrá lugar en la Explanada del Muelle, con un horario que abarca desde las 18:00 horas del viernes hasta las 20:00 horas del domingo.

La programación incluye una oferta gastronómica típica centroeuropea, acompañada de música en directo con la participación de la Orquesta Reinheitsgebot, la Txaranga Band Tocats, la 101 Brass Band y The Vid Band.

Una de las novedades de esta edición es la disponibilidad de la Paulaner Oktoberfest Bier, la cerveza oficial del evento en Múnich. Según informa la organización, su presencia en el municipio permite al público acceder a este producto de forma previa a la celebración alemana, reforzando la conexión histórica entre ambas regiones que comenzó en 1973.

El domingo 30 de agosto, la jornada se centrará en el ámbito familiar. De 12:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 horas, se llevará a cabo el Oktoberfest Infantil, con actividades adaptadas para menores de entre 4 y 14 años, como juegos tradicionales y talleres creativos. Paralelamente, se celebrará el Dogtoberfest, una iniciativa que permite la asistencia con mascotas, contando con zonas habilitadas para garantizar el bienestar animal y la convivencia durante el evento.

La organización destaca que el éxito de esta iniciativa, que alcanza sus 53 ediciones, se debe a la colaboración de diversas entidades, instituciones y empresas, entre las que figuran el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, el Cabildo Insular de Tenerife, Loro Parque, Hospiten y Fred. Olsen Express, entre otros patrocinadores. El acceso al recinto será gratuito durante los tres días de celebración.