La IA y la Infraestructura Digital toman la carretera de la mano de V-Valley con R-Evolve AI Tour

V‑Valley anuncia el lanzamiento de R-Evolve AI Tour, una iniciativa que recorrerá distintas ciudades españolas con el objetivo de acercar a empresas y partners las últimas tendencias en Inteligencia Artificial, Cloud, Datacenter, Automatización y Redes, y su aplicación práctica en los procesos de negocio.

En un contexto en el que la tecnología ha pasado de ser una herramienta operativa, a convertirse en un elemento estratégico para la competitividad empresarial, R-Evolve AI Tour nace como un punto de encuentro para responsables de tecnología, negocio e innovación que buscan comprender cómo convertir la transformación digital en resultados tangibles. El roadshow se desarrollará en seis ciudades a lo largo de tres meses y reunirá a fabricantes, partners y expertos del sector para compartir experiencias, tendencias y casos de éxito.

Bajo el lema ‘Where AI and Digital Infrastructure Drive Value Solutions’, la iniciativa abordará las oportunidades que ofrece la convergencia entre la Inteligencia Artificial y la Infraestructura Digital para impulsar decisiones más inteligentes, garantizar la continuidad del negocio y generar ventajas competitivas sostenibles. El programa combinará diferentes formatos diseñados para maximizar el intercambio de conocimiento y la generación de oportunidades. Entre ellos destacan sesiones con especialistas, espacios dedicados a casos reales de implantación tecnológica, debates sobre el futuro de la empresa inteligente y encuentros personalizados entre fabricantes y partners.

«La Inteligencia Artificial está cambiando la forma en que las organizaciones toman decisiones, operan y generan valor. Con R-Evolve AI Tour queremos ofrecer un espacio donde nuestros partners puedan conocer de primera mano experiencias reales, descubrir nuevas oportunidades de negocio y comprender cómo integrar estas tecnologías de manera efectiva en sus estrategias de crecimiento», señala Hugo Fernández, Consejero Delegado de V-Valley.

«Este roadshow nace porque creemos que este momento requiere algo más que hablar de tecnología y queremos llevar el concepto por diferentes regiones de España. Requiere compartir experiencias, generar conocimiento y crear espacios donde reflexionar juntos sobre el papel que queremos desempeñar en esta nueva era. Y lo hacemos bajo un concepto muy concreto: R-Evolve. La «R» de revolución, de reinventar y de repensar. Y «Evolve» como evolución, porque la Inteligencia Artificial no es solo una nueva tecnología; es el siguiente paso en la evolución de la forma en la que trabajamos, creamos y generamos valor», añade Jorge Mazo, Director Técnico en V-Valley.

La primera parada del roadshow tendrá lugar en Barcelona el próximo 17 de septiembre, donde expertos de la industria analizarán cómo evolucionar hacia modelos de organización más ágiles, inteligentes y resilientes mediante el uso combinado de IA, Cloud e Infraestructuras Digitales avanzadas. Y donde, además, se contará con la presencia de Manuel Martín-Loeches, Catedrático de Psicobiología y responsable de la Sección de Neurociencia Cognitiva del Centro Mixto UCM-ISCIII de Evolución y Comportamiento Humanos, que aportará una perspectiva diferencial al R-Evolve AI Tour al conectar la evolución de la tecnología con la evolución de la inteligencia humana. Reconocido neurocientífico y divulgador, Martín-Loeches analizará cómo los avances en Inteligencia Artificial están transformando la forma de trabajar, aprender y tomar decisiones, invitando a reflexionar sobre la relación entre el cerebro humano y las nuevas tecnologías. Su intervención ayudará a contextualizar el impacto de la IA desde una visión científica y humanista, abordando tanto las oportunidades como los retos que plantea esta nueva era de innovación.

Con esta iniciativa, V-Valley refuerza su compromiso con el ecosistema tecnológico, acompañando a fabricantes y partners en la identificación de nuevas oportunidades de negocio y en la adopción de tecnologías capaces de acelerar la innovación y mejorar la competitividad de las empresas.

Más info y registro: https://www.v-valley.com/es/r-evolve-ai-tour/