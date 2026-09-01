Nace el término «zitoturismo» para definir las experiencias de viaje vinculadas a la cultura cervecera en España

El sector turístico y gastronómico español incorpora el concepto de «zitoturismo» para referirse a la actividad de viajar con la cultura de la cerveza como principal motivación. El término, que deriva de la palabra «zythos» utilizada en la Antigua Grecia para designar a la cerveza de cereal fermentado, busca visibilizar una experiencia que combina visitas a centros de elaboración y museos, recorridos por cervecerías, catas, maridajes y talleres, integrando el producto en el conocimiento del territorio y su gastronomía.

La consolidación de esta forma de viajar responde a la integración de la cerveza en el estilo de vida mediterráneo, caracterizado por la moderación y la socialización. Según datos de Cerveceros de España, el 86 % de los consumidores disfruta de esta bebida en compañía de amigos o familiares, mientras que cerca del 90 % de las ocasiones de consumo se producen en contextos sociales y gastronómicos.

España mantiene una posición destacada en la producción de cerveza a nivel europeo. Según el Informe Socioeconómico del Sector de la Cerveza en España 2025, elaborado por Cerveceros de España junto al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el país produjo 41,5 millones de hectolitros de cerveza en 2025, lo que representa un incremento del 5,1 % respecto a 2019. Esta cifra sitúa al país como el segundo mayor productor de la Unión Europea, solo por detrás de Alemania.

El impacto económico de este sector en el ámbito turístico es notable. El citado informe indica que la cerveza está asociada a más de 5.200 millones de euros de gasto turístico en España. Asimismo, el documento precisa que, durante el año 2025, el consumo de cerveza por parte de turistas en establecimientos de hostelería aumentó un 4,1 %. Además, el sector contribuye directamente al campo español, ya que más del 90 % de las materias primas utilizadas, incluyendo ingredientes como el lúpulo y la cebada maltera, provienen de producción nacional.

El zitoturismo se integra en las dinámicas del turismo gastronómico, un sector que ya reconoce los desplazamientos motivados por el descubrimiento de la cultura culinaria regional. Ante la llegada de 96,8 millones de turistas internacionales a España en 2025, con un gasto total de 134.712 millones de euros según el Instituto Nacional de Estadística, el concepto surge para identificar y potenciar una demanda que conecta el ocio con la tradición cervecera.