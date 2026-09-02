Invity aterriza en España: una forma más inteligente y sencilla de tener Bitcoin

Invity, la plataforma de Bitcoin con sede en Praga autorizada como Proveedor de Servicios de Criptoactivos (CASP, por sus siglas en inglés) conforme al Reglamento de Mercados de Criptoactivos (MiCA) de la UE, ha anunciado hoy su expansión a España, ofreciendo sus servicios regulados de Bitcoin a los residentes españoles. Invity no es ni un banco ni un exchange al uso, sino una plataforma dedicada exclusivamente a Bitcoin que ofrece toda la gama de servicios típicos de una institución financiera regulada: comprar, mantener, gastar y transferir Bitcoin de forma segura, todo ello bajo la misma licencia europea que ya cubre sus operaciones actuales.

Fundada por el equipo detrás de Trezor, el primer monedero físico (hardware wallet) de Bitcoin del mundo, Invity opera bajo los mismos estándares de supervisión y licencias que se exigen a las instituciones financieras tradicionales en toda la UE. Invity nombra a Aldona Żukowska-Caramés como Directora General para España.

Investigaciones recientes muestran que un tercio de los españoles ya ha invertido en criptomonedas, y el 72,4% considera importante explorar vehículos de inversión alternativos en el contexto económico actual, una proporción casi 20 puntos por encima de la media europea y estadounidense.¹ Por otra parte, un estudio paneuropeo independiente situó a España a la cabeza en adopción de criptomonedas entre las cuatro mayores economías del continente, y reveló que el 54% de los inversores españoles invertiría más si tuviera acceso a información más clara.²

«En España no falta curiosidad por Bitcoin. Lo que falta es un lugar de confianza para custodiarlo», afirmó Aldona Żukowska-Caramés, Directora General de Invity para España. «Esa brecha entre el interés y la confianza es exactamente lo que venimos a cerrar».

Invity opera como un neobanco exclusivo de Bitcoin, diseñado para la acumulación a largo plazo, la custodia y el ahorro:

Auto Buy: compras recurrentes de Bitcoin

Auto Buy Plus: una versión adaptativa de Auto Buy que aumenta las compras cuando el Bitcoin baja y las reduce cerca de los picos locales

Turbo Buy: añade un 60% adicional de poder de compra a las compras recurrentes del usuario, sin incurrir en deuda personal

Auto Send: mueve automáticamente el Bitcoin acumulado a un monedero de autocustodia

Cuentas Business: las mismas herramientas de acumulación adaptadas para empresas

El proceso de alta suele durar menos de diez minutos, con verificación de identidad y atención al cliente disponibles en español, además de checo, inglés, alemán y portugués.

Acerca de Invity

Invity es una plataforma para comprar, vender y ahorrar en Bitcoin, con la misión de hacer Bitcoin accesible para todos en Europa. Integrante de la familia SatoshiLabs, creadores de Trezor, Invity fue fundada en 2019 y tiene su sede en Praga. La plataforma con más de 30.000 usuarios que han realizado transacciones por valor de más de 2.000 millones de euros a través de la aplicación. Los activos de los clientes se custodian con el custodio institucional BitGo, e Invity está autorizada y supervisada por el Banco Nacional Checo como proveedor de servicios de criptoactivos conforme al Reglamento MiCA de la UE. Más información en invity.io.