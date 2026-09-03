El consorcio KOLLEKT desarrolla componentes de iluminación automotriz reciclables

Covestro participa en el proyecto de investigación KOLLEKT, un consorcio interdisciplinario enfocado en la creación de conceptos de productos reciclables para la iluminación automotriz y componentes electrónicos. La iniciativa, que se desarrolla entre junio de 2026 y mayo de 2029, cuenta con una financiación de 4,371 millones de euros otorgada por el Ministerio Federal de Investigación, Tecnología y Espacio de Alemania (BMFTR) bajo el marco CircularGlowUp.

El consorcio está coordinado por FORVIA HELLA e incluye la colaboración de entidades como BMW, Covestro, Geba, Fraunhofer IEM, Fraunhofer UMSICHT, la Universidad de Paderborn, la Universidad de Ciencias Aplicadas de Hamm-Lippstadt, el Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf (HZDR) y SW Maschinenservice. El objetivo central es abordar los requisitos del Reglamento de la UE sobre Vehículos al Final de su Vida Útil (ELV) mediante estrategias de diseño para la circularidad, reparación, reutilización, remanufactura y reciclaje.

Covestro contribuye con su experiencia en polímeros de alto rendimiento, aplicando materiales como Makrolon®, Bayblend® y Apec® en el desarrollo de componentes. La empresa busca evaluar las vías de reciclaje del policarbonato, asegurando que las propiedades del material y su calidad se consideren desde la etapa inicial de diseño.

«KOLLEKT es un excelente ejemplo de cómo creamos valor junto con nuestros clientes y socios, yendo más allá del suministro de materiales para codiseñar soluciones desde el principio», ha afirmado Monique Buch, directora comercial de Covestro. «Al alinearnos pronto en la cadena de valor con BMW, FORVIA HELLA y otros socios, podemos incorporar la circularidad directamente en el desarrollo de productos».

La parte técnica del proyecto emplea una celda robótica de desmantelamiento impulsada por inteligencia artificial. Mediante el uso de gemelos digitales, los socios pretenden establecer procesos de desmontaje automatizado que garanticen la pureza de los materiales recuperados, fomentando un ecosistema transparente y trazable.

Este trabajo da continuidad al proyecto predecesor NALYSES, finalizado en 2026. Los resultados de KOLLEKT se orientan a cumplir con las cuotas de contenido reciclado exigidas por la Unión Europea hacia 2032, permitiendo la transferencia de conocimientos a otros sectores, incluyendo las aplicaciones eléctricas y electrónicas.

«KOLLEKT es un paso concreto hacia el cierre del ciclo del policarbonato de alto rendimiento en aplicaciones automotrices», ha explicado Guido Naberfeld, director de Ventas y Desarrollo de Mercado de Movilidad en Covestro. «Al combinar el Diseño para la Circularidad con tecnologías avanzadas de reciclaje y trazabilidad digital, estamos demostrando que la sostenibilidad y el rendimiento del material no están reñidos».

Covestro, que reportó unas ventas de 12.900 millones de euros en el ejercicio fiscal 2025, mantiene el objetivo de alcanzar la neutralidad climática en sus emisiones de Alcance 1 y Alcance 2 para 2035, y en el Alcance 3 para el año 2050.