CubeLogic lanza una nueva generación de tecnología de riesgo de crédito con RiskCubed versión 12

CubeLogic, proveedor líder de software empresarial de riesgos y cumplimiento normativo para organizaciones de trading de los sectores de la energía y las materias primas, ha lanzado hoy la versión 12 (V12) de su plataforma RiskCubed, incorporando la gestión del riesgo de crédito en tiempo real impulsada por IA a un mercado que durante mucho tiempo ha dependido del procesamiento nocturno. Desarrollada sobre una infraestructura moderna y nativa de la nube, V12 rediseña la forma en que RiskCubed almacena los datos, genera informes, ejecuta los cálculos de márgenes y escala para responder a la demanda.

Para los equipos de crédito, esto cambia tanto la jornada de trabajo como la tecnología que la sustenta: las posiciones de exposición pueden revisarse a medida que se actualizan, en lugar de esperar a un procesamiento por lotes, y los informes que anteriormente requerían la intervención de un especialista pueden elaborarse al momento.

«Estamos entusiasmados de colaborar con nuestros clientes en el desarrollo de la plataforma de nueva generación para el riesgo de crédito en el sector energético, una plataforma flexible y ágil que permite a los responsables de Riesgos y Cumplimiento Normativo utilizar LLM y copilotos de IA para mejorar su gestión del riesgo. Esto supone un cambio sistémico, con CubeLogic liderando la revolución de la IA en este ámbito»– Ofir Gefen, CEO de CubeLogic.

Novedades de V12

Una infraestructura de datos moderna: RiskCubed funciona ahora con la tecnología de data lake más reciente, sustituyendo la arquitectura OLAP sobre la que se sustentó la plataforma durante más de una década.

RiskCubed funciona ahora con la tecnología de data lake más reciente, sustituyendo la arquitectura OLAP sobre la que se sustentó la plataforma durante más de una década. Infraestructura nativa de la nube y con escalado automático: una arquitectura completamente basada en contenedores que escala automáticamente a medida que aumenta la demanda.

una arquitectura completamente basada en contenedores que escala automáticamente a medida que aumenta la demanda. Generación de informes mediante lenguaje natural, impulsada por IA: un LLM integrado directamente en la plataforma permite a los equipos de crédito consultar sus datos y crear informes simplemente describiendo lo que necesitan en lenguaje natural, con la IA de cada cliente aislada en su propio entorno y con un uso completamente opcional.

un LLM integrado directamente en la plataforma permite a los equipos de crédito consultar sus datos y crear informes simplemente describiendo lo que necesitan en lenguaje natural, con la IA de cada cliente aislada en su propio entorno y con un uso completamente opcional. Cálculo de márgenes más rápido y resiliente: el cálculo de márgenes funciona ahora como una capacidad independiente, lo que permite realizar los cálculos de forma más rápida y uniforme.

el cálculo de márgenes funciona ahora como una capacidad independiente, lo que permite realizar los cálculos de forma más rápida y uniforme. Análisis más profundos: la inversión continuada en el motor de análisis de RiskCubed refuerza la capacidad de obtener información en toda la empresa.

Un salto significativo en el rendimiento

En las pruebas de rendimiento, RiskCubed procesó 1.000 millones de registros de exposición en tan solo ocho segundos, muchas veces el volumen que gestionan actualmente los mayores clientes de CubeLogic, cuyos procesos nocturnos de entre 200.000 y 300.000 registros pueden tardar hasta cuatro horas. CTRM Center, una publicación especializada en tecnología para el trading de materias primas, describió V12 como el inicio de «una nueva era para la infraestructura de riesgo de crédito en tiempo real».

«CubeLogic ya no es el cuello de botella para el riesgo de crédito en tiempo real; las limitaciones se han trasladado a los sistemas de los clientes que la rodean. El modelo de rendimiento se ha invertido: la cuestión ya no es si RiskCubed puede cumplir los requisitos de rendimiento, sino a qué velocidad quieren nuestros clientes que funcione» – Richard Winter, CTO de CubeLogic.

Gran parte de las novedades de V12 refleja las aportaciones diarias de los equipos de riesgo de crédito que utilizan actualmente RiskCubed, incluidas algunas de las organizaciones de trading más grandes y exigentes desde el punto de vista operativo de los sectores de la energía y las materias primas. V12 es una base, no un punto final: ya se están desarrollando sobre ella varios flujos de trabajo habilitados por IA.

Acerca de CubeLogic

CubeLogic es el proveedor líder de soluciones empresariales de riesgos y cumplimiento normativo para los mercados mundiales de energía y materias primas. Desde la incorporación de clientes y el riesgo de crédito hasta el cumplimiento normativo y la supervisión de operaciones, CubeLogic ayuda a las empresas a tomar decisiones más inteligentes, rápidas y fundamentadas.