Estudio de AlchemLife abre una nueva vía para el bienestar digestivo de los usuarios de medicamentos GLP-1

Náuseas, vómitos, diarrea o estreñimiento se encuentran entre los efectos secundarios gastrointestinales más frecuentes asociados a estos medicamentos. Ante esta realidad, AlchemLife ha investigado específicamente el papel que puede desempeñar la fitoterapia como apoyo al bienestar digestivo de las personas que utilizan GLP-1.

La compañía ha estudiado PHYTOCID® DIGEST en 60 personas con diabetes tipo 2 usuarias de medicamentos agonistas GLP-1 para el control del peso. Tras ocho semanas, se observaron reducciones respecto al inicio del estudio del 86 % en diarrea, 79 % en náuseas e indigestión, 77 % en pérdida de apetito, 67 % en vómitos y 45 % en mareos.

Los resultados plantean una línea de especial interés en torno al creciente uso de estos medicamentos: además del objetivo del tratamiento, cómo acompañar el bienestar digestivo de las personas durante el proceso.

El bienestar digestivo, uno de los retos asociados a los GLP-1

Los agonistas del receptor GLP-1 actúan, entre otros mecanismos, retrasando el vaciado gástrico, es decir, ralentizando el paso de los alimentos desde el estómago hacia el intestino delgado.

Este efecto forma parte de su mecanismo de acción, pero también está relacionado con la aparición de molestias gastrointestinales. Entre las más frecuentes se encuentran las náuseas, los vómitos, la diarrea y el estreñimiento.

Según la documentación científica recogida por AlchemLife, las náuseas y los vómitos pueden llegar a representar hasta el 56 % del total de efectos secundarios experimentados por estos usuarios.

En este contexto, AlchemLife se planteó una pregunta concreta: ¿qué papel puede desempeñar la fitoterapia moderna en el bienestar digestivo de las personas que utilizan medicamentos GLP-1?

Esta cuestión está en el origen de la investigación realizada con PHYTOCID® DIGEST.

Ocho semanas de estudio y resultados sobre diferentes molestias gastrointestinales

La investigación incluyó a 60 personas con diabetes tipo 2 usuarias de medicamentos GLP-1 para el control del peso.

Durante ocho semanas se evaluó la evolución de diferentes molestias gastrointestinales tras incorporar PHYTOCID® DIGEST. Al finalizar el periodo de estudio se observaron, respecto a los valores iniciales, reducciones del:

86 % en diarrea

79 % en náuseas

79 % en indigestión

77 % en pérdida de apetito

67 % en vómitos

45 % en mareos

La investigación evaluó además el uso de medicación digestiva de apoyo. Los resultados mostraron una reducción en la utilización de alginato sódico y metoclopramida durante el periodo estudiado.

Asimismo, según los resultados recogidos, no se observó interferencia con la eficacia de los medicamentos GLP-1 en el control del peso.

PHYTOCID® DIGEST es un complemento alimenticio y no un medicamento. No sustituye ningún tratamiento farmacológico ni las recomendaciones del profesional sanitario. Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustitutos de una dieta variada y equilibrada y un estilo de vida saludable.

PVPR: 16,55 euros