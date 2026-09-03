Eviden sitúa su solución Vision AI Ipsotek en la matriz de funcionalidades de Gartner 2026

Eviden, la división de productos de Atos Group especializada en soluciones de ciberseguridad, sistemas de misión crítica y análisis de vídeo basado en inteligencia artificial, ha anunciado hoy que su solución de Vision AI Ipsotek ha sido incluida en el informe Gartner® Emerging Tech: Vision AI Analytics Functionality Matrix, 2026.

El documento de Gartner® señala que «las tecnologías, que evolucionan rápidamente, y un mercado altamente competitivo están llevando a los proveedores de analítica de vídeo e imagen a desarrollar soluciones avanzadas, listas para su implementación, que sean escalables y fiables. Esta matriz de funcionalidades permite a los responsables de producto identificar las carencias y oportunidades del mercado, así como diferenciar sus propuestas en las áreas con mayor potencial de rentabilidad».

El Dr. Boghos Boghossian, CEO y CTO de Vision AI en Ipsotek, compañía de Eviden, declara: «Estamos orgullosos de haber sido incluidos en el informe Gartner® Emerging Tech: Vision AI Analytics Functionality Matrix, 2026. Este reconocimiento refuerza nuestro compromiso de ayudar a las empresas a implementar soluciones de Vision AI capaces de generar resultados medibles en entornos complejos y del mundo real».

La propuesta de Vision AI de Eviden, Ipsotek VISuite, está diseñada para ayudar a las organizaciones a extraer inteligencia operativa de los vídeos a gran escala, mejorando la seguridad, la eficiencia y el conocimiento de la situación en una amplia variedad de sectores y entornos.

Actualmente, la tecnología Ipsotek VISuite presta servicio a organizaciones de 17 sectores clave en 44 países, una cifra que continúa creciendo. La solución procesa más de 700.000 horas de vídeo al día y contribuye a proteger a más de 2 millones de personas diariamente, demostrando la escala y el impacto real de sus soluciones de visión por computador para entornos críticos.

Fuente: Gartner Report, Emerging Tech: Vision AI Analytics Functionality Matrix, 2026, Nick Ingelbrecht y Evan Brown, marzo de 2026.

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