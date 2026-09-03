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Eviden sitúa su solución Vision AI Ipsotek en la matriz de funcionalidades de Gartner 2026

La solución Ipsotek Vision AI de Eviden ha sido incluida en el informe Gartner® Emerging Tech: Vision AI Analytics Functionality Matrix, 2026, que analiza las capacidades y oportunidades del mercado de analítica de vídeo e imagen. Esta tecnología permite transformar grandes volúmenes de vídeo en inteligencia operativa para mejorar la seguridad, la eficiencia y el conocimiento de la situación en entornos complejos

Eviden sitúa su solución Vision AI Ipsotek en la matriz de funcionalidades de Gartner 2026
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Eviden, la división de productos de Atos Group especializada en soluciones de ciberseguridad, sistemas de misión crítica y análisis de vídeo basado en inteligencia artificial, ha anunciado hoy que su solución de Vision AI Ipsotek ha sido incluida en el informe Gartner® Emerging Tech: Vision AI Analytics Functionality Matrix, 2026.

El documento de Gartner® señala que «las tecnologías, que evolucionan rápidamente, y un mercado altamente competitivo están llevando a los proveedores de analítica de vídeo e imagen a desarrollar soluciones avanzadas, listas para su implementación, que sean escalables y fiables. Esta matriz de funcionalidades permite a los responsables de producto identificar las carencias y oportunidades del mercado, así como diferenciar sus propuestas en las áreas con mayor potencial de rentabilidad».

El Dr. Boghos Boghossian, CEO y CTO de Vision AI en Ipsotek, compañía de Eviden, declara: «Estamos orgullosos de haber sido incluidos en el informe Gartner® Emerging Tech: Vision AI Analytics Functionality Matrix, 2026. Este reconocimiento refuerza nuestro compromiso de ayudar a las empresas a implementar soluciones de Vision AI capaces de generar resultados medibles en entornos complejos y del mundo real».

La propuesta de Vision AI de Eviden, Ipsotek VISuite, está diseñada para ayudar a las organizaciones a extraer inteligencia operativa de los vídeos a gran escala, mejorando la seguridad, la eficiencia y el conocimiento de la situación en una amplia variedad de sectores y entornos.

Actualmente, la tecnología Ipsotek VISuite presta servicio a organizaciones de 17 sectores clave en 44 países, una cifra que continúa creciendo. La solución procesa más de 700.000 horas de vídeo al día y contribuye a proteger a más de 2 millones de personas diariamente, demostrando la escala y el impacto real de sus soluciones de visión por computador para entornos críticos.

Fuente: Gartner Report, Emerging Tech: Vision AI Analytics Functionality Matrix, 2026, Nick Ingelbrecht y Evan Brown, marzo de 2026.

Gartner es una marca registrada de Gartner, Inc. y/o sus filiales.

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