Formerra recibe el Premio a la Excelencia de Proveedores 2026 de Eaton

Formerra, líder en la distribución de materiales de alto rendimiento, ha sido reconocida por su colaboración en la Conferencia Global de Proveedores y Premios a la Excelencia 2026 de Eaton, celebrada el jueves 27 de agosto en Beachwood, Ohio. Formerra fue uno de los únicos 30 proveedores reconocidos con el Premio a la Excelencia de Proveedores de Eaton entre la red global de más de 30.000 socios proveedores de la compañía.

Eaton concede el Premio a la Excelencia de Proveedores a aquellos proveedores que superan las expectativas mediante un rendimiento excepcional, innovación y contribuciones al crecimiento. Formerra actúa como socio preferente de Eaton para la distribución de plásticos, una función consolidada gracias a una ejecución rigurosa y a la colaboración con la organización corporativa y los centros de fabricación de Eaton.

Aunque la colaboración comenzó hace más de 15 años en Norteamérica, actualmente se extiende a Asia, Europa y Oriente Medio, donde Formerra ha establecido recientemente capacidades específicas de logística y almacenamiento en Dubái para apoyar la expansión de Eaton en la región.

Formerra ha ampliado su apoyo más allá de la distribución de polímeros en respuesta a las cambiantes necesidades de Eaton. Actualmente, el alcance incluye materiales termoestables, distribución de productos acabados, optimización de la cadena de suministro, logística global y soporte técnico para aplicaciones.

«Eaton exige un alto nivel a su red de proveedores, y este reconocimiento refleja el trabajo que nuestros equipos realizan cada día en tres continentes», afirmó Tom Kelly, CEO de Formerra. «Nuestro equipo se lo ha ganado comprendiendo cómo opera Eaton, anticipándose a las necesidades y resolviendo los problemas antes de que lleguen a una línea de producción».

La relación entre Formerra y Eaton permite reforzar la resiliencia del suministro, reducir los riesgos de la cadena de suministro, consolidar proveedores y mejorar la eficiencia operativa mientras Eaton continúa impulsando su crecimiento global.

Datos clave:

Formerra recibió el Premio a la Excelencia de Proveedores en la conferencia anual de proveedores de Eaton.

Formerra fue uno de los 30 proveedores reconocidos de una red global de más de 30.000.

Formerra actúa como socio preferente de Eaton para la distribución de plásticos en Norteamérica, Asia, Europa y Oriente Medio.

Formerra ha establecido capacidades de almacenamiento en Dubái para apoyar las operaciones regionales de Eaton.

El apoyo se extiende más allá de la distribución de plásticos e incluye materiales termoestables, distribución de productos acabados, optimización de la cadena de suministro y logística global.

Acerca de Formerra

Formerra es un destacado distribuidor de materiales de ingeniería que conecta a los principales productores de polímeros del mundo con miles de fabricantes de equipos originales (OEM) y propietarios de marcas de los mercados de la salud, el consumo, la industria y la movilidad. Respaldada por su experiencia técnica y comercial, ofrece una combinación diferenciada de amplitud de cartera, solidez de la cadena de suministro, conocimiento del sector, servicio, capacidades líderes de comercio electrónico e innovación. El experimentado equipo de Formerra ayuda a clientes de múltiples sectores a diseñar, seleccionar, procesar y desarrollar productos de formas nuevas y mejores, impulsando mejoras en el rendimiento, la productividad, la fiabilidad y la sostenibilidad. Para más información, visitar www.formerra.com.