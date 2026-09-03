HUAWEI WATCH GT 7 Series se reinventa con nuevos colores y funciones de deporte

HUAWEI ha presentado hoy HUAWEI WATCH GT 7 Series, su nueva generación de relojes inteligentes diseñada para los amantes de las actividades al aire libre. La nueva serie combina un diseño renovado con funciones avanzadas para el deporte outdoor y un seguimiento integral de la salud.

Diseño renovado con nuevos colores para cada estilo

HUAWEI WATCH GT 7 Series combina funcionalidades avanzadas para actividades al aire libre con una estética cuidada y nuevas gamas de colores, materiales y correas. HUAWEI WATCH GT 7 está disponible en dos tamaños, 46 mm y 41 mm, y ofrece ocho combinaciones de colores. HUAWEI WATCH GT 7 Pro: Black, Green y Yellow, HUAWEI WATCH GT 7 46 mm: Black, Grey, Blue y Yellow y HUAWEI WATCH GT 7 41mm: Grey, Pink, Baby Blue y White Green.

El modelo Pro incorpora un bisel de cerámica nanotecnológica resistente a los arañazos, combinado con un marco central de aleación de titanio que aporta resistencia y durabilidad. Además estrena una correa de fluoroelastómero con diseño HUAWEI EasyCross, que diseñada para ofrecer un ajuste seguro y cómodo.

Una experiencia renovada para los deportes de nieve

HUAWEI WATCH GT 7 Series amplía sus capacidades deportivas con nuevos modos para esquí y snowboard indoor, que permiten registrar entrenamientos incluso sin señal GPS. Gracias a sus sensores, el reloj identifica cambios en la postura y la altitud y registra métricas como distancia, velocidad y descenso total, diferenciando los descensos de los periodos de descanso y remontes.

Para la práctica en exteriores, permite descargar mediante HUAWEI Health mapas de más de 3.000 estaciones de esquí de todo el mundo, con información sobre el nivel de dificultad de las pistas.

Durante los descensos, registra el recorrido y las principales métricas de rendimiento e incorpora la primera función de detección de giros del sector, capaz de contabilizarlos y calcular su radio. También incluye detección de fuerza G y la función «Team-Up», que permite consultar en tiempo real la ubicación y las métricas de los compañeros en pista.

El modo ciclismo evoluciona con nuevas funciones de planificación y seguridad

En ciclismo al aire libre, HUAWEI WATCH GT 7 Series incorpora planificación de ascensos, transmisión de datos en tiempo real y alertas de curvas cerradas. Antes de iniciar la ruta genera un perfil de las subidas previstas y, durante el ascenso, muestra datos como la pendiente y la distancia restante hasta la cima.

Al aproximarse a una curva cerrada a velocidad elevada, el dispositivo emite alertas hápticas y de voz. Tras finalizar la actividad, «Análisis de entrenamiento con IA» ofrece un resumen de la sesión y de las principales métricas de rendimiento para ayudar al usuario a comprender su evolución y optimizar sus entrenamientos.

Información sanitaria completa y detección proactiva de riesgos

Equipada con funciones avanzadas para el seguimiento de la salud y el bienestar (1), La renovada función «Health Insights» añade un resumen matutino, una puntuación personalizada de preparación física y análisis basados en inteligencia artificial.

La nueva función «Physical Readiness» combina indicadores como la calidad del sueño, la variabilidad de la frecuencia cardíaca (VFC), el estado emocional y las calorías activas quemadas. A partir de estos datos, clasifica la recuperación diaria en cinco niveles y ofrece cada mañana una visión sencilla del estado físico del usuario.

Más autonomía y comodidad para el usuario

Para ofrecer un seguimiento continuo durante más tiempo, HUAWEI WATCH GT 7 Series incorpora baterías apiladas con alto contenido en silicio (2). HUAWEI WATCH GT 7 Pro y HUAWEI WATCH GT 7 de 46 mm ofrecen hasta 21 días de autonomía con una sola carga en condiciones de uso (3), convirtiéndose en aliados preparados para acompañar al usuario tanto en su rutina diaria como durante sus actividades deportivas.

La serie incorpora además pagos sin contacto mediante Curve Pay (4), permitiendo realizar compras desde la muñeca, y es compatible con dispositivos iOS y Android.

Disponibilidad y precios

HUAWEI WATCH GT 7 Series estará disponible en España a partir del 2 de septiembre en tres modelos.

HUAWEI WATCH GT 7 Pro: PVP recomendado de 429€, disponible en los colores Black, Green y Yellow. Durante el período de lanzamiento,contará con un cupón de 50€ disponible hasta el 18/10/2026, dejando el precio final en 379€.

HUAWEI WATCH GT 7 41 mm: PVP recomendado de 299€, disponible en los colores Grey, Pink y Baby Blue.Durante el período de lanzamiento,contará con un cupón de 70€ disponible hasta el 18/10/2026, dejando el precio final en 229€.

HUAWEI WATCH GT 7 46 mm: PVP recomendado de 299€, disponible en los colores Black, Blue y Yellow.Durante el período de lanzamiento,contará con un cupón de 50€ disponible hasta el 18/10/2026, dejando el precio final en 249€.

HUAWEI WATCH GT 7 Series contará con ediciones limitadas y promociones exclusivas, con diferentes opciones de correas y dispositivos de regalo.

Las versiones GT 7 Pro Yellow y Green estarán disponibles por 519 €, con un cupón de 50 €; el GT 7 46 mm Yellow, por 299 €, con cupón de 50 €; y el GT 7 41 mm Grey, por 319 €, con cupón de 70 €.

A partir del 8 de octubre se incorporarán dos nuevas versiones: HUAWEI WATCH GT 7 46 mm Grey Composite Leather, por 299 €, y HUAWEI WATCH GT 7 41 mm White and Green Composite Leather, por 319 €.

HUAWEI Care Protección Total

Con la compra de HUAWEI WATCH GT 7 Series, independientemente del canal de compra, los usuarios podrán disfrutar de HUAWEI Care Protección Total, un beneficio valorado en hasta 200@, con cobertura durante dos años para pantalla, batería, tapa trasera y corona giratoria. El reemplazo de batería estará disponible cuando su capacidad descienda por debajo del 85 %.

Imágenes aquí.

1. Este producto no está destinado a un uso médico. Todos los datos y resultados se ofrecen únicamente a título informativo y no deben utilizarse como base para el diagnóstico. 2. Los datos proceden de los laboratorios de Huawei. El modelo de 46 mm puede durar hasta 21 días con un uso moderado, y el modelo de 41 mm, hasta 14 días con un uso moderado. La duración real puede variar en función del producto concreto, hábitos de uso factores ambientales.

3. Los datos proceden de los laboratorios de Huawei. Los modelos HUAWEI WATCH GT 7 Pro y GT 7 de 46 mm pueden durar hasta 21 días con un uso moderado. La duración real puede variar en función del producto concreto, hábitos de uso factores ambientales.