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Miryam Soto plantea una visión de la productividad: «La verdadera organización no empieza en la agenda, empieza por dentro»

La mentora de transformación, ingeniera y autora del libro 'Mucho más que madres' celebrará el próximo sábado 12 de septiembre la masterclass gratuita 'Diseña un sistema de organización 360°, pero esta vez empezando desde ti'

Miryam Soto plantea una visión de la productividad: "La verdadera organización no empieza en la agenda, empieza por dentro"
Archivado en: Notas de Prensa

En un entorno profesional caracterizado por la hiperexigencia y el agotamiento, cada vez son más las mujeres capaces y resolutivas que sienten que su vida avanza sin ellas. Frente a la saturación de métodos tradicionales de productividad, la mentora de transformación personal y profesional Miryam Soto propone un cambio de paradigma radical: la organización por sí sola no cambia la vida, es la transformación personal la que cambia para siempre la forma de organizarse.

Soto, ingeniera de profesión, madre de cuatro hijos y autora del éxito editorial Mucho más que madres, combina el pragmatismo analítico de la ingeniería con el desarrollo personal profundo para acompañar a profesionales, líderes y emprendedores a liberarse de las «fugas emocionales de eficiencia» como la culpa, la autoexigencia y la imposibilidad de poner límites.

«El problema de muchas mujeres profesionales no es la falta de disciplina o voluntad. Es que han intentado organizarse en base a prioridades, necesidades y expectativas ajenas. Agendas, aplicaciones y listas fallan cuando no hay una estructura interna sólida que te sostenga», explica Miryam Soto.

Para dar a conocer las claves metodológicas que permiten pasar del estado de agobio constante a la claridad y la calma, Soto impartirá una masterclass en directo el próximo sábado 12 de septiembre, con doble convocatoria a las 11:00 hs y repetición a las 17:00 hs. Las plazas son gratuitas previa reserva a través de este enlace de inscripción.

Durante el encuentro se abordarán los 4 pilares de su Sistema 360°, enseñando a las participantes a identificar qué parte de su caos es externo y qué parte proviene de bloqueos internos, proporcionando un mapa claro para organizar su vida personal y profesional con propósito.

Propuestas para medios de comunicación y entrevistas
Miryam Soto se encuentra disponible para entrevistas, colaboraciones y análisis en medios de comunicación (prensa, radio, televisión y podcasts), aportando un enfoque experto sobre los siguientes ejes temáticos:

1. El síndrome de la «vida perfecta» en la mitad de la vida
Por qué profesionales y directivos con éxito profesional experimentan una sensación de vacío o modo supervivencia, y cómo transformar la madurez personal en una oportunidad de reinvención coherente.

2. Las «fugas emocionales» de la productividad
Cómo la culpa, la autoexigencia destructiva y el abandono personal arruinan cualquier intento de organización exterior, y cómo bajarlas «de la cabeza a la tierra» mediante acciones concretas.

3. El Sistema TOP (Tiempo y Organización con Propósito) y Método SAZLO
La unión del rigor técnico de la ingeniería y el desarrollo personal transpersonal para convertir la visión y los sueños en planes de acción sostenibles y ejecutables.

4. Conciliación real y límites sin culpa
Estrategias clave para profesionales y madres que buscan dejar de cumplir solo con roles externos para empezar a liderar su tiempo y su vida con dirección y serenidad.

Evento: Masterclass Online Gratuita: ‘Diseña un sistema de organización 360°, pero esta vez empezando desde ti’.

Fecha: Sábado, 12 de septiembre de 2026

Horarios: 11:00 HS (Sesión Principal) y 17:00 HS (Repetición)

Dirigido a: Mujeres profesionales, directivas, líderes y emprendedoras que buscan liderar su tiempo sin sacrificar su salud, paz personal o relaciones.

Inscripciones: Reserva de plaza en la Masterclass

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