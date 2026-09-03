SABA Pistachios duplica su capacidad de procesado para la compra de pistacho en verde en España

El pistacho español entra en una nueva etapa. Tras una década marcada por la expansión de las plantaciones, la entrada en producción de miles de hectáreas desplaza ahora el foco hacia la industria. En este contexto, SABA Pistachios ha anunciado una inversión de 2.118.000 euros para duplicar la capacidad de procesado de cara a la campaña 2026. La ampliación llega después de que la compañía procesara 2.155.000 kilos de pistacho en verde en su primera campaña y responde al crecimiento que está experimentando el cultivo en España.

Durante los últimos años, el protagonismo del sector ha estado en el crecimiento de la superficie cultivada. Sin embargo, la entrada en producción de esas plantaciones está trasladando el desafío hacia la industria, que deberá responder con instalaciones capaces de procesar cada vez más volumen sin comprometer la calidad del fruto.

«El agricultor debe centrarse en producir un buen pistacho. Cuando termina la recolección, la responsabilidad pasa a la industria. Nuestro trabajo consiste en aportar seguridad, capacidad de procesado y transparencia durante todo el proceso», explica José Miguel Olmeda, DG de planificación y producción agraria.

Uno de los pilares de la estrategia de SABA Pistachios es la compra de pistacho en verde, un sistema que permite valorar previamente cada explotación y acordar las condiciones de compra antes del inicio de la recolección. Para ello, el equipo técnico analiza cada finca teniendo en cuenta aspectos como la variedad, la edad de la plantación, el estado del cultivo o la previsión de producción. A partir de esa evaluación se establece una propuesta individualizada que aporta mayor certidumbre al agricultor y permite planificar la campaña con antelación.

La rapidez en el procesado es otro de los aspectos que diferencian el funcionamiento de la compañía. SABA Pistachios trabaja con el compromiso de que transcurran menos de doce horas entre la recolección y la entrada del fruto en la línea de procesado. Para conseguirlo, coordina de forma conjunta la planificación de la recolección, la logística y la recepción del fruto desde el campo hasta la planta.

La instalación incorpora además una nueva tecnología desarrollada junto a una empresa especializada en el diseño y fabricación de maquinaria para el procesado del pistacho, lo que permite adaptar continuamente los procesos a las necesidades de cada campaña. SABA Pistachios cuenta actualmente con 220 hectáreas de cultivo, un equipo con más de 30 años de experiencia en cultivos leñosos, 15 años especializados en pistacho y más de 3.000 hectáreas transformadas bajo gestión integral.

La ampliación de la planta de Villamalea refleja el momento que atraviesa el pistacho español. Con esta inversión, SABA Pistachios refuerza su apuesta por la compra de pistacho en verde y por un modelo orientado a ofrecer mayor planificación, rapidez y transparencia al agricultor.

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