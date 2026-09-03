U.S. Polo Assn. celebra su éxito continuado como patrocinador principal del Pacific Coast Open 2026

U.S. Polo Assn.®, la marca deportiva oficial de la United States Polo Association (USPA), celebró la conclusión del U.S. Polo Assn. Pacific Coast Open 2026, celebrado del 14 al 30 de agosto en el prestigioso Santa Barbara Polo & Racquet Club de Carpinteria, California. Como uno de los torneos de polo más antiguos del mundo y el campeonato más prestigioso del oeste de Estados Unidos, el Pacific Coast Open volvió a ofrecer una competición de primer nivel mundial, al tiempo que puso de relieve la conexión duradera entre deporte, estilo y comunidad.

Este año fue la segunda ocasión en la que U.S. Polo Assn. ejerció como patrocinador principal del Pacific Coast Open y el noveno año consecutivo de colaboración con el Santa Barbara Polo & Racquet Club como marca oficial de ropa y patrocinador del estadio. Esta relación de larga duración refleja la auténtica conexión de la marca con el deporte del polo y su compromiso continuo con el apoyo a este deporte en todos los niveles, desde la competición de élite y el desarrollo de jugadores hasta la participación de los aficionados y el impacto en la comunidad.

«El Pacific Coast Open representa la historia, la excelencia competitiva y el fuerte sentido de comunidad que definen el deporte del polo», afirmó Tim Kelly, presidente de la United States Polo Association. «Gracias al apoyo continuado de U.S. Polo Assn. y al compromiso del Santa Barbara Polo & Racquet Club, este campeonato ofrece un importante escenario para jugadores y caballos excepcionales, al tiempo que acerca a más aficionados a la emoción y las tradiciones de nuestro deporte».

Fundado en 1908, el Pacific Coast Open sigue siendo uno de los eventos más codiciados del deporte del polo y una cita habitual en el calendario internacional de este deporte. Con la costa de California como telón de fondo, el torneo reunió a jugadores de gran talento, espectadores apasionados y seguidores de larga trayectoria durante más de dos semanas de competición de alto hándicap.

U.S. Polo Assn. Pacific Coast Open – Datos principales

Fechas: 14-30 de agosto de 2026.

14-30 de agosto de 2026. Lugar: Santa Barbara Polo & Racquet Club, Carpinteria, California.

Santa Barbara Polo & Racquet Club, Carpinteria, California. Relevancia: uno de los torneos de polo más antiguos del mundo y el campeonato más prestigioso del oeste de Estados Unidos.

uno de los torneos de polo más antiguos del mundo y el campeonato más prestigioso del oeste de Estados Unidos. Papel de U.S. Polo Assn.: patrocinador principal, marca oficial de ropa y patrocinador del estadio.

patrocinador principal, marca oficial de ropa y patrocinador del estadio. Hito de la colaboración: nueve años consecutivos de colaboración con el Santa Barbara Polo & Racquet Club y dos años consecutivos como patrocinador principal del Pacific Coast Open.

nueve años consecutivos de colaboración con el Santa Barbara Polo & Racquet Club y dos años consecutivos como patrocinador principal del Pacific Coast Open. Final: La Karina (Brian Boyd (0), Carlos «Carlitos» Gracida Jr. (4), Felipe «Pipe» Vercellino (8), Lucas Escobar (5), suplente: Iñaki Wulff (0)) vs. Klentner Ranch (Jake Klentner (2), Ignacio «Nachi» Viana (7), Jesse Bray (7), Justin Klentner (1)).

(Brian Boyd (0), Carlos «Carlitos» Gracida Jr. (4), Felipe «Pipe» Vercellino (8), Lucas Escobar (5), suplente: Iñaki Wulff (0)) vs. (Jake Klentner (2), Ignacio «Nachi» Viana (7), Jesse Bray (7), Justin Klentner (1)). Campeón: Klentner Ranch.

Klentner Ranch. Resultado final: 16-9.

16-9. Jugador más valioso: Ignacio «Nachi» Viana (Klentner Ranch).

Ignacio «Nachi» Viana (Klentner Ranch). Mejor caballo del partido: Dolfi Cautivadora.

Dolfi Cautivadora. Beneficiarios benéficos: Polo Training Center Santa Barbara (La Karina) y The Horse Project (Klentner Ranch).

Polo Training Center Santa Barbara (La Karina) y The Horse Project (Klentner Ranch). Momentos destacados del partido: Klentner Ranch marcó el ritmo desde el principio y tomó el control de la final del U.S. Polo Assn. Pacific Coast Open con una contundente actuación en la primera mitad. La Karina protagonizó una enérgica remontada en el quinto chukker, reduciendo la ventaja a solo dos goles, pero Jesse Bray respondió montando a Dolfi Cautivadora, elegida mejor caballo del partido, para devolver el impulso a Klentner Ranch. A continuación, el equipo anotó cinco goles en el sexto chukker, logrando una contundente victoria por 16-9 y proclamándose campeón.

«El U.S. Polo Assn. Pacific Coast Open es uno de los grandes campeonatos de nuestro deporte, con una larga historia y respetado por jugadores y aficionados de todo el mundo», afirmó J. Michael Prince, presidente y CEO de USPA Global, la compañía que gestiona la multimillonaria marca U.S. Polo Assn. «Nuestra colaboración continuada con el Santa Barbara Polo & Racquet Club y el patrocinio principal de este emblemático torneo nos permiten celebrar el legado del polo en la costa oeste, al tiempo que creamos experiencias memorables que conectan a las personas con este deporte de una forma auténtica».

Durante todo el torneo, U.S. Polo Assn. mejoró la experiencia de los aficionados con productos oficiales del Pacific Coast Open disponibles en la boutique del Santa Barbara Polo & Racquet Club y en línea en www.uspashop.com. La marca también presentó a los asistentes Divot Stomp™, el refrescante cóctel insignia de U.S. Polo Assn. servido durante los partidos de los domingos, al tiempo que celebró el 250.º aniversario de Estados Unidos con el reparto de gorras especiales rojas, blancas y azules durante el tradicional pisado de divots sobre el campo para los aficionados.

Además, U.S. Polo Assn. dio vida a su galardonada campaña global, The Polo Shirt: An Icon Born From The Game™, mediante la instalación de una camiseta de polo inflable de gran tamaño en la entrada del club.

Sobre el terreno de juego, el torneo contó con una destacada nómina de algunos de los competidores más reconocidos de este deporte, como Pipe Vercellino (8 goles), Nachi Viana (7 goles), Jesse Bray (7 goles), Nico Escobar (6 goles) y Lucas Escobar (5 goles), entre otros.

Más allá de la competición, U.S. Polo Assn. mantuvo su compromiso con el apoyo a la comunidad del polo mediante aportaciones benéficas. Durante la ceremonia final de entrega de premios, la marca realizó donaciones en nombre de los finalistas a organizaciones locales relacionadas con el polo y el mundo ecuestre, The Horse Project Santa Barbara y Polo Training Center Santa Barbara, además de efectuar una donación independiente a Hearts Therapeutic Equestrian Center.

«Año tras año, el Pacific Coast Open muestra lo mejor de nuestro deporte, y U.S. Polo Assn. continúa siendo un socio de valor incalculable que nos ayuda a mejorar la experiencia tanto para los jugadores como para los espectadores», afirmó Henry Walker, presidente del Santa Barbara Polo & Racquet Club. «Nuestro compromiso de 115 años con este deporte y con Santa Bárbara se ha mantenido inquebrantable, y las contribuciones a nuestras comunidades y el prestigio que aportamos son incalculables».

Con la conclusión de otra exitosa edición del U.S. Polo Assn. Pacific Coast Open, el torneo continúa reforzando su posición como uno de los campeonatos de referencia de este deporte y como una celebración de las perdurables tradiciones del polo.