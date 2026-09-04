El Club Carrefour convierte al hipermercado en escenario de ficción y a sus socios en protagonistas con el estreno de una serie en Movistar Plus

Carrefour ha presentado en Espacio Movistar (Madrid) ‘Bienvenido al Club’, su primera serie de ficción ambientada en el universo de sus hipermercados. El proyecto, producido junto a TBS para Movistar Plus y compuesto por seis episodios de ocho minutos, se acaba de estrenar en Movistar Plus para todos los clientes de la plataforma.

La iniciativa refuerza la apuesta de Carrefour por generar contenido propio más allá de la comunicación comercial tradicional, situando al hipermercado como escenario de una comedia que sigue a Edu, un joven aspirante a cineasta que descubre, entre pasillos y promociones, un universo de personajes y situaciones que superan cualquier guión.

Doce marcas de fabricante, un mismo proyecto

‘Bienvenido al Club’ reúne a Carrefour con doce marcas de gran consumo —Almacenes Rubio, Campofrío, Coca-Cola, Danone, Ecobel, El Encinar de Humienta, Florette, Idilia, El Pozo, Mahou, Mission Foods y Monbake—, que participan conjuntamente en la producción. La iniciativa se enmarca en la estrategia de Carrefour de ofrecer a sus marcas proveedoras nuevas fórmulas de visibilidad y conexión con el cliente, más allá de los formatos publicitarios convencionales.

A la presentación, celebrada en Espacio Movistar y dirigida por el comunicador ganador de un Premio Ondas Sebastián Gallego, asistieron directivos de Carrefour, representantes de las marcas participantes, de Movistar Plus y del equipo creativo de TBS, que proyectaron los primeros episodios ante los asistentes. En representación de las tres compañías impulsoras del proyecto, Elodie Perthuisot, directora ejecutiva de Carrefour España; Ane Sobera, líder Brand Experience de Movistar Plus y una representación de actores y equipo creativo de la serie conversaron sobre el reto de coordinar a tantas marcas en un mismo proyecto, la confianza depositada en TBS para desarrollarlo con libertad creativa, y el compromiso de Movistar Plus para ofrecer a las marcas fórmulas novedosas para llegar a su audiencia.

«‘Bienvenido al Club’ es un proyecto único en nuestro sector con el que nos atrevemos a ser los primeros en apostar de lleno por el entretenimiento y la ficción, rompiendo los moldes de la comunicación tradicional. Tras celebrar recientemente que ya somos 11 millones de socios en El Club Carrefour, hemos querido mirar al futuro con una sonrisa: por eso la trama gira en torno a la búsqueda del socio 12 millones. Este guiño es nuestra forma de decir que seguimos creciendo, que somos ambiciosos y que queremos seguir haciéndolo divirtiendo a nuestros clientes. Es un enorme agradecimiento a la confianza de los millones de familias que nos eligen cada día», ha señalado Elodie Perthuisot, directora ejecutiva de Carrefour España.

«Cuando te encuentras con una marca dispuesta a salirse de lo convencional, siempre es una buena noticia. Carrefour quiso alejarse de la pieza publicitaria al uso y apostar por una historia donde sus colaboradores se integraran de forma natural. Desde TBS tuvimos claro que la comedia era el mejor camino para conseguirlo y desarrollamos una serie con identidad propia, personajes muy reconocibles y un hipermercado como escenario principal. Ha sido un reto apasionante y estamos muy orgullosos del resultado», explica Noelia Bodas Jiménez, productora ejecutiva creativa de TBS.

«Con Carrefour tenemos una relación consolidada, y proyectos como ‘Bienvenido al Club’ reflejan hacia dónde queremos llevarla. En Movistar Plus trabajamos de forma constante en la co-creación de contenidos junto a las marcas con las que colaboramos, porque ahí reside una palanca clave de valor diferencial para nuestros clientes. Nuestro objetivo es articular, con todas las posibilidades que ofrece la plataforma, una propuesta de contenidos exigente en calidad y capaz de generar un engagement real con la audiencia. ‘Bienvenido al Club’ es un buen ejemplo de ese posicionamiento», ha destacado Yolanda García, directora de publicidad de Movistar Plus.