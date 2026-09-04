GFM Fotovoltaica desarrolla una solución autónoma para la producción de hidrógeno verde

La empresa Generaciones Fotovoltaicas de la Mancha, conocida comercialmente como GFM Fotovoltaica, avanza en la ejecución del proyecto NEBAW. Esta iniciativa de I+D+i tiene como objetivo principal demostrar la viabilidad de un sistema autónomo, modular y transportable capaz de producir hidrógeno verde mediante el aprovechamiento de la energía solar fotovoltaica y la captación de agua atmosférica.

El proyecto NEBAW busca reducir la dependencia de infraestructuras energéticas o hídricas externas mediante el despliegue de una plataforma compacta. El diseño actual se basa en un contenedor marítimo adaptado que alberga todos los subsistemas necesarios para generar electricidad renovable, obtener agua a partir de la humedad ambiental y alimentar un proceso de electrólisis destinado a la producción descentralizada de hidrógeno.

Actualmente, el proyecto se encuentra en la fase de ensamblaje e integración de sus componentes tecnológicos. Los trabajos se centran en el acoplamiento de los equipos de generación fotovoltaica y los sistemas de producción de agua atmosférica. Tras finalizar esta etapa, el consorcio procederá a la incorporación del electrolizador, los dispositivos de compresión y las herramientas de control digital, elementos que serán fundamentales para garantizar el funcionamiento eficiente y autónomo de la solución técnica diseñada.

El desarrollo de esta plataforma está liderado por GFM Fotovoltaica, que coordina un consorcio multidisciplinar integrado por las entidades GENAQ, ATD, ABC Compressors, Novation IT Systems y la Universidad de Castilla-La Mancha. La colaboración de estos socios permite combinar capacidades en áreas clave como la generación renovable, la captación de agua atmosférica, la electrólisis, la compresión, la digitalización y la integración energética.

La financiación de esta iniciativa proviene del Programa de incentivos 4 del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE). Este respaldo financiero se enmarca en los retos de investigación básica y fundamental contemplados en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y cuenta con el apoyo de la Unión Europea a través de los fondos NextGenerationEU.

La implementación de este sistema supone una alternativa para emplazamientos con dificultades de acceso a la red eléctrica convencional o a recursos hídricos, como zonas rurales, áreas industriales aisladas o localizaciones remotas. Según la información difundida por el consorcio, el fin último de la tecnología es contribuir a la descarbonización mediante el impulso de la producción descentralizada de hidrógeno verde en territorios que carecen de infraestructuras energéticas suficientes.