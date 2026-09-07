Balloon Story amplía los planes en familia hasta finales de septiembre

La vuelta al cole marca el regreso de los horarios, las actividades y las rutinas, pero también abre la puerta a recuperar los planes de tarde en la ciudad. Con el inicio del nuevo curso, Balloon Story amplía su estancia en Barcelona hasta finales de septiembre y propone convertir las horas después del colegio en un momento para seguir compartiendo experiencias en familia, con horarios de tarde que se alargan hasta las 20:30 h y, los sábados, hasta las 21:30 h.

Ubicada en Espai Immersa, la experiencia permite incorporar una propuesta cultural y de ocio a las tardes entre semana, sin tener que esperar al fin de semana. Un recorrido inmersivo pensado para compartir entre distintas generaciones y que combina arte, imaginación y entretenimiento a través de un elemento tan cotidiano como el globo, transformado aquí en instalaciones de gran formato.

«La respuesta del público de Barcelona nos ha animado a ampliar la experiencia durante el mes de septiembre y dar la oportunidad a más familias de descubrir Balloon Story», explica Paula Vitores, Head of Marketing & PR de Proactiv Entertainment.

La propuesta invita a dejar por un rato mochilas, deberes y horarios para entrar en un espacio donde los globos dan forma a mundos inesperados. Más de 600.000 globos reciclables construyen las distintas escenografías de Balloon Story, en un recorrido visual e interactivo que juega con las dimensiones, los colores y la imaginación.

Desde su apertura en Barcelona el pasado mes de mayo, Espai Immersa ha acogido esta propuesta internacional por primera vez en Europa. Su continuidad durante el mes de septiembre permite que la experiencia forme parte también de la agenda de la ciudad en el inicio de la nueva temporada cultural y de ocio.

Las entradas para las nuevas fechas se pueden adquirir a través de la web oficial www.balloonstory.com.