Jorge Martínez Vasquez y Alba María Coromina se proclaman campeones del 8º AENJ Barcelona Open ITF U18 J100

La 8.ª edición del AENJ Barcelona Open ITF U18 – J100, organizado por la Associació Esportiva Nacho Juncosa y celebrada durante la semana del 31 de agosto, ha vuelto a situar Catalunya en el mapa del tenis juvenil internacional. Integrado en el ITF World Tennis Tour Juniors, el torneo ha reunido a más de 100 jóvenes tenistas procedentes de más de 20 países, con una amplia representación internacional tanto en los cuadros principales como en las fases previas. Los cuadros oficiales recogen participantes de países de Europa, América, Asia y África.

La competición, disputada en las instalaciones del Club Tennis Vic, ha contado con cuadros individuales y de dobles, masculinos y femeninos, además de las correspondientes fases previas, en una semana marcada por el alto nivel competitivo y la presencia de jóvenes talentos nacionales e internacionales.

En la categoría individual masculina, el español Jorge Martínez Vasquez, séptimo cabeza de serie, se proclamó campeón tras imponerse en la final al canadiense Filip Malis, sexto favorito, por 6-4 y 6-3. Martínez Vasquez culminó así una gran semana después de superar en semifinales al tercer cabeza de serie, Toni Escarda Piñeiro, en un encuentro que se decidió en tres sets, antes de cerrar el torneo con una victoria en dos mangas en la final.

El título individual femenino también se quedó en España. Alba María Coromina Boluda, quinta cabeza de serie, se impuso en la final a la británica Sofia Tatu, cuarta favorita, por 6-4 y 6-2. La jugadora española completó una destacada trayectoria durante el torneo, en la que superó a la segunda cabeza de serie, Anna Boron, por 6-0 y 6-0 en semifinales antes de hacerse con el título.

En dobles masculinos, los italianos Michele Maniglia y Lorenzo Rocco, cuartos cabezas de serie, se hicieron con el título después de vencer en la final al japonés Yuto Hisano y al canadiense Filip Malis por 2-6, 6-2 y 10-6. La pareja italiana consiguió remontar el encuentro tras ceder el primer set y resolvió el título en el super tie-break.

Por su parte, en dobles femenino, la victoria fue para la italiana Ludovica Casalino y la suiza Nicole Yekaterina Villa, que superaron en la final a la polaca Marta Dudek y la búlgara Nikol Nuneva, terceras cabezas de serie, por 6-3 y 7-6(5), en un encuentro que se decidió tras un segundo set especialmente igualado.

Esta 8.ª edición del torneo contó también durante la semana con la presencia de Javier Duarte, ex capitán del equipo español de Copa Davis, y Jordi Arrese, ex capitán de Copa Davis y medallista olímpico en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992, donde consiguió la medalla de plata en la competición individual de tenis.

La ceremonia de entrega de premios contó con la presencia del presidente de la Federació Catalana de Tennis, Jordi Tamayo; el regidor d’Esports de la ciudad de Vic, Eduard Comerma; el presidente de la Associació Esportiva Nacho Juncosa (AENJ), José Ignacio Juncosa; la directora de Relaciones Institucionales de la AENJ, Maite Juncosa; el director del torneo, Jaume Cors; así como miembros de la junta directiva del Club Tennis Vic.

Con esta octava edición, el AENJ Barcelona Open, organizado por la Associació Esportiva Nacho Juncosa, continúa afianzando su trayectoria dentro del tenis juvenil internacional y reforzando la vinculación de Vic con este deporte. El torneo consolida así un espacio de competición para jóvenes talentos nacionales e internacionales, que encuentran en Catalunya la oportunidad de medirse con jugadores de diferentes países y seguir avanzando en su desarrollo dentro del circuito internacional.