El salmón y el bacalao de Noruega facilitan el regreso a la rutina saludable

El final del verano marca el regreso a las aulas y a la oficina, un periodo en el que la organización y los hábitos saludables adquieren un lugar prioritario en la dieta. El salmón y el bacalao de Noruega se posicionan como opciones para mantener un estilo de vida activo durante el otoño e invierno gracias a su perfil nutricional, que incluye proteínas de alta calidad, ácidos grasos omega 3, vitaminas A, D y B12, así como minerales esenciales.

«Septiembre es el mes de los nuevos propósitos y de la vuelta a las rutinas. Es también un buen momento para recuperar hábitos saludables, y el salmón o el bacalao de Noruega pueden ayudarnos», explica Tore Holvik, director del Consejo de Productos del Mar de Noruega en España.

El salmón de Noruega se adapta a diversos momentos de consumo, desde desayunos hasta cenas. Los consumidores disponen de formatos variados, como ahumados, marinados, lomos frescos o porciones individuales. «Cada vez son más las familias que buscan soluciones saludables y rápidas para el día a día. El salmón de Noruega responde perfectamente a esa demanda porque permite preparar recetas nutritivas en pocos minutos sin renunciar al sabor», añade Holvik.

Por su parte, el bacalao fresco nórdico gana presencia en el mercado español. Según señala el director del Consejo de Productos del Mar de Noruega, este pescado blanco destaca por su finura y limpieza de sabor. Su firmeza lo hace adecuado tanto para recetas tradicionales como para elaboraciones en crudo como sashimi, sushi o tartares.

La inclusión de pescado contribuye al rendimiento físico e intelectual. Las proteínas presentes en estas especies colaboran en el mantenimiento de la masa muscular, mientras que sus micronutrientes participan en funciones esenciales del organismo. Estas características resultan de utilidad tanto para estudiantes como para trabajadores con jornadas exigentes.

En el ámbito de la actividad física, ambos pescados actúan como aliados. El salmón aporta ácidos grasos omega 3, mientras que el bacalao ofrece una alternativa magra. Deportistas de élite, como el futbolista noruego Erling Haaland, integran este tipo de alimentos naturales en su dieta para cubrir los requerimientos nutricionales necesarios tras los entrenamientos y sesiones de fuerza.

Los productos, criados en las aguas frías de los fiordos noruegos, se integran en recetas variadas que van desde opciones ligeras con vegetales hasta platos más reconfortantes. El Consejo de Productos del Mar de Noruega destaca que la elección de estos ingredientes facilita la adopción de pautas alimentarias equilibradas ante el inicio del nuevo curso, ayudando a los consumidores a afrontar sus objetivos con mayor bienestar.