Casi 1 de cada 2 adolescentes y jóvenes españoles le pide a la IA que le haga sus tareas escolares

La inteligencia artificial generativa ha irrumpido con fuerza en las vidas de los adolescentes y jóvenes españoles, incluidos sus hábitos de estudio y aprendizaje. El estudio Uso de la inteligencia artificial generativa entre la adolescencia y la juventud en España elaborado por la consultora Mayansi señala que el 93,8% ha utilizado alguna vez estas herramientas, y el 71,3% la emplea a diario o varias veces por semana.

La cuestión decisiva es cómo la usan. El estudio, en el que han participado 1.314 personas de entre 10 y 25 años residentes en España, revela que la finalidad principal es para consulta y como apoyo al estudio. El 76,9% la utiliza para buscar información y el 69,7% para resolver dudas sobre temas complejos, seguido de un 49,1% que declara emplearla para corregir trabajos propios y un 47,1% que recurre a ella para realizar las tareas escolares. El informe identifica además que los jóvenes piden a la IA que les genere ejercicios, preguntas tipo examen o dinámicas de repaso.

El estudio señala también una tensión importante: la IA puede funcionar como apoyo al aprendizaje, pero también como sustituto parcial del esfuerzo académico. Lo que más valoran los jóvenes de la inteligencia artificial es, precisamente, que les ayuda a entender conceptos y temas complejos (54,6%), pero también que es rápida dando resultados (48,7%), que siempre está disponible (40,9%) y que les ahorra tiempo y esfuerzo en las tareas (36,9%).

Además, uno de cada cinco recurre a la inteligencia artificial para pedirle consejo sobre asuntos personales (uno de cada siete entre los 10 y los 13 años), y el 17% se apoya en ella para tomar de decisiones sobre temas importantes. El informe advierte de que la disponibilidad permanente y la posibilidad de preguntar cualquier cosa plantean posibles riesgos de pérdida de autonomía, gestión emocional y delegación de decisiones.

A ello se añade que la mayoría confía en las respuestas que da la IA. Solo el 40,8% de los usuarios dice que suele verificar las respuestas. Además, casi la mitad (el 49,4%) nunca pregunta a estas herramientas qué fuentes ha utilizado para elaborar su respuesta, y el 48,2% declara que no tiene claro qué son los sesgos en la inteligencia artificial.

En definitiva, apenas uno de cada tres usuarios tiene conocimiento claro de uno de los problemas estructurales más relevantes de estas herramientas.

«Los jóvenes ya están utilizando estas herramientas, el reto es ayudarles a distinguir entre una respuesta útil y una respuesta fiable, a verificar, a pedir fuentes y a mantener su propio criterio. La prioridad debería ser que los jóvenes entiendan y comprendan cómo funcionan los modelos de IA, para aprender también a cuestionarlos», señala María Lázaro Ávila, CEO y cofundadora de Mayansi y directora del estudio.

En este sentido, el estudio identifica también una oportunidad clara para la alfabetización en IA: el 81,8% de quienes ya utilizan estas herramientas quiere aprender más sobre su funcionamiento: el 56,1% considera importante conocerlas en profundidad y otro 25,7% desea adquirir al menos los conocimientos básicos para usarlas mejor.