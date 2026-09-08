Ecostars convoca el concurso para identificar el hotel independiente más sostenible de España

La plataforma de inteligencia artificial aplicada a la sostenibilidad hotelera, Ecostars, ha puesto en marcha la convocatoria del concurso «El Hotel Independiente Más Sostenible de España». Este certamen tiene como objetivo reconocer las mejores prácticas en materia de responsabilidad ambiental y social dentro del sector hotelero nacional, buscando evidenciar que el compromiso sostenible constituye una ventaja competitiva para los establecimientos turísticos.

El proceso de inscripción para participar en esta iniciativa ya se encuentra abierto y los interesados podrán presentar sus candidaturas hasta el próximo 12 de octubre de 2026. La participación en el concurso es gratuita y está abierta a todos los hoteles independientes o aquellos que formen parte de cadenas pequeñas, con un límite máximo de cinco establecimientos, sin restricciones relativas a su ubicación geográfica, dimensiones o capacidad de alojamiento.

Para garantizar un proceso de evaluación riguroso, la plataforma Ecostars llevará a cabo un análisis automatizado de los datos facilitados por cada uno de los hoteles participantes. La evaluación se basará en su metodología ESG, la cual permite medir de forma técnica y precisa el grado de sostenibilidad de cada propiedad, permitiendo una comparación objetiva entre los candidatos de todo el territorio nacional.

El certamen cuenta con un respaldo institucional significativo, al sumar el apoyo de una veintena de asociaciones hoteleras de toda España. Entre las entidades que colaboran con esta iniciativa se encuentran la AEDH, AEHCOS de Málaga, el Gremi de Hotels de Barcelona, Ashotel de Canarias, Horeca Cádiz, AEHTMA de la Costa Blanca, la Asociación de Hostelería de Teruel, Hostelan/Asolan, Hostelería de Granada, APHA de Alicante, Ashotur de Castellón, la AEHM de Madrid, AEHC de Cantabria, Ashome de Illes Balears, FEHIF de Ibiza y Formentera, Hostelería Navarra, FEHV de Valencia, Atena Doñana, Horeca Zaragoza, AHS de Sevilla, FAHAT y Hostelería de Burgos.

El anuncio de los finalistas y del establecimiento ganador está programado para el día 19 de octubre de 2026. La dotación económica para el hotel que resulte vencedor asciende a 6.000 euros, cantidad destinada íntegramente a la inversión en nuevos proyectos de sostenibilidad. Por su parte, los nueve establecimientos finalistas recibirán un premio de 1.000 euros cada uno. Tanto el ganador como los finalistas recibirán una invitación formal para asistir al Foro Ecostars España, evento que se celebrará el 27 de octubre de 2026 en la ciudad de Madrid.

Los responsables de los hoteles interesados en participar pueden consultar las bases legales y realizar su inscripción directamente a través del sitio web oficial de la plataforma Ecostars.