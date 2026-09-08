TerraMaster Photos recibe una importante actualización para facilitar la gestión de fotografías

TerraMaster, marca dedicada a soluciones de almacenamiento, ha anunciado el lanzamiento de una importante actualización de su aplicación Photos. La nueva versión, presentada el 8 de septiembre de 2026, mejora la navegación y organización de bibliotecas de fotografías, además de incluir herramientas específicas para liberar espacio en los dispositivos NAS de la compañía.

La aplicación integra una interfaz renovada que ofrece tres niveles de visualización de miniaturas, navegación por línea de tiempo y atajos de teclado. Estas funcionalidades están diseñadas para facilitar la gestión de colecciones de gran volumen, permitiendo a los usuarios filtrar y localizar imágenes con mayor agilidad.

En cuanto a la organización, la herramienta incorpora mejoras en el reconocimiento mediante inteligencia artificial. El software es capaz de identificar personas, escenas y ubicaciones, permitiendo clasificar el contenido de forma automática. Los resultados obtenidos por la IA pueden añadirse a álbumes mediante un solo clic, lo que simplifica la administración manual de grandes archivos de imagen.

La actualización también introduce una función de detección de fotos duplicadas. Este sistema identifica y agrupa automáticamente imágenes repetidas, facilitando al usuario su revisión y eliminación. De este modo, la aplicación contribuye a reducir el contenido redundante y optimizar la capacidad de almacenamiento disponible en el NAS.

Al combinar el uso de la aplicación con los dispositivos NAS de TerraMaster, los usuarios disponen de un centro privado para centralizar archivos procedentes de smartphones, cámaras y ordenadores. La plataforma permite realizar copias de seguridad y gestionar la ampliación del espacio de almacenamiento de manera continua.

Con motivo de este lanzamiento, la compañía ha activado una promoción durante el mes de septiembre. Los usuarios pueden adquirir determinados productos de almacenamiento con descuentos de hasta un 25 %, según la información facilitada por la empresa. Asimismo, la aplicación incluye optimizaciones de rendimiento destinadas a mejorar la experiencia de uso en bibliotecas fotográficas de gran extensión.

Para más detalles sobre la herramienta, está disponible la página oficial: TerraMaster Photos Official Page. Las ofertas vigentes pueden consultarse a través del portal de promociones: TerraMaster Deals.