aktive renueva su compromiso con el Valencia CF Femenino convirtiéndose en Premium Plus Partner

aktive, referente en ocio y tiempo libre, refuerza su colaboración con el equipo valencianista en su segunda temporada juntos. La marca renueva su acuerdo con el Valencia CF Femenino y da un paso más en su vinculación con el equipo al convertirse en Premium Plus Partner para la temporada 2026-27.

Tras un primer curso de colaboración, este nuevo acuerdo supone una evolución de la relación entre ambas partes y permitirá a aktive contar con una mayor visibilidad, tanto en las equipaciones oficiales del Valencia CF Femenino y en las prendas de entrenamiento como en el Estadi Antonio Puchades y otros soportes vinculados al Club.

La renovación consolida así una colaboración que crece en su segunda temporada y que conecta a aktive con una manera de entender el deporte muy ligada a su propia filosofía de marca: disfrutar, compartir experiencias y vivir el tiempo libre de una forma activa, cercana y accesible.

Esta temporada, además, la relación cobra un significado especial con el regreso del Valencia CF Femenino a Liga F Moeve, la máxima categoría femenina del fútbol español. Un nuevo reto para el equipo valencianista y una nueva oportunidad para aktive de seguir acompañando un proyecto con el que comparte una visión positiva y participativa del deporte.

aktive y el Valencia CF Femenino siguen formando equipo.

‘aktive, MUCHO MÁS QUE OCIO’

aktive es la marca de Colorbaby especializada en productos para disfrutar del tiempo libre. Su propuesta abarca cuatro grandes categorías —jardín, playa, deporte y camping— con soluciones pensadas para diferentes momentos, niveles de experiencia y formas de disfrutar.

La marca entiende el ocio desde la realidad de las personas, con productos prácticos, accesibles y fáciles de incorporar al día a día, poniendo el foco en la experiencia y el disfrute por encima de la exigencia o el rendimiento.

Con esta renovación, aktive refuerza su vínculo con el deporte y su apuesta por el fútbol femenino.

‘Una temporada más, en el mismo equipo’.