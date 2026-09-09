Envalora se prepara para recibir nuevas adheridas de todos los sectores industriales

El nuevo Reglamento europeo de envases (PPWR por sus siglas en inglés) eleva las exigencias legales para las empresas y los Sistemas Colectivos de Responsabilidad Ampliada del Productor (SCRAP), en un momento marcado por la posibilidad de cambiar de sistema de cara a 2027. Ante el plazo del 30 de septiembre, Envalora refuerza la información, el asesoramiento y el acompañamiento a las empresas interesadas en incorporarse al sistema.

Envalora es actualmente el SCRAP líder en envases industriales con una cuota de responsabilidad del 37,5 % según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Más de 3000 empresas forman parte de un sistema impulsado por la propia industria, con modelos adaptados a empresas de cualquier sector o tamaño. Da solución a todo tipo de envases, de cualquier material o tipología, industriales o comerciales, con servicio de ventanilla única para estos últimos y modelos específicos para envases reutilizables.

Garantía legal, experiencia y anticipación

Envalora fue el primer SCRAP de envases industriales y comerciales en obtener la autorización definitiva, hace cerca de dos años. Desde entonces, ha consolidado su liderazgo gracias a una atención personalizada a las empresas basada en el asesoramiento continuo, formación y webinarios semanales. Ha desarrollado un modelo de bonificación para los residuos de envases bien gestionados del que ya se benefician miles de entidades. Cuenta con el respaldo, además, de las principales asociaciones sectoriales.

Envalora, como asociación sin ánimo de lucro, tiene un modelo de gobernanza transparente y basado en la participación de las empresas, a través de las Juntas Directivas, Asambleas y la participación de las empresas en los comités de trabajo favoreciendo el conocimiento compartido y la búsqueda continua de soluciones que mejoren la eficiencia y competitividad del sistema.

A ello se suma un equipo especializado que sigue la evolución normativa en España y Europa. La participación de Envalora en asociaciones europeas como EPRO permite anticipar nuevos requisitos y preparar a las empresas para afrontarlos de forma eficaz y en plazo, incluidos los derivados del PPWR.

Próximas tarifas RAP 2027

Sobre esta base, Envalora ultima sus tarifas RAP para 2027, que seguirán siendo competitivas y se darán a conocer próximamente, tras su aprobación por la Asamblea de empresas, con representación de los distintos sectores que integran Envalora.

La formulación de las tarifas RAP 2027 se hará bajo criterios de eficiencia, transparencia y ecomodulación. Estarán adaptadas a las exigencias de la RAP y del PPWR, así como al crecimiento de las empresas adheridas y los envases puestos en el mercado, los costes de la gestión de los residuos y el cumplimiento de los objetivos por parte del sistema.