IXOPAY lanza Agentic Suite para impulsar el comercio agéntico y automatizar los flujos de trabajo de pagos

IXOPAY, líder en infraestructura de pagos que permite un comercio fluido, ha anunciado hoy el lanzamiento de IXOPAY Agentic Suite, un conjunto flexible de herramientas diseñado para ayudar a los comercios a prepararse tanto para las nuevas experiencias de compra agénticas como para el creciente papel de la IA en las operaciones de pago. La suite incluye Payment Agent, que proporciona conectividad independiente de protocolos entre las experiencias de compra agénticas y la infraestructura de pagos existente; Universal Tokens, para preservar el contexto de las transacciones y que los comercios puedan participar con confianza en el comercio agéntico al tiempo que reducen el riesgo; y Model Context Protocol (MCP) Server, que proporciona a los asistentes de IA autorizados un acceso seguro y controlado a las capacidades de pago y tokenización. En conjunto, la suite ofrece a los comercios una forma más rápida y flexible de lanzar nuevas experiencias de compra, acelerar el desarrollo y agilizar las operaciones de pago, al tiempo que mantienen el control, aprovechan la infraestructura existente y evitan quedar vinculados a un único agente, protocolo o proveedor de pagos.

«El comercio agéntico representa un nuevo e importante canal de crecimiento para los comercios, pero aprovecharlo implica equilibrar la innovación con nuevas cuestiones relacionadas con la responsabilidad sobre las transacciones», afirmó Ajoy Krishnamoorthy, CEO de IXOPAY. «Los comercios necesitan herramientas que faciliten el lanzamiento de nuevas experiencias de compra y, al mismo tiempo, les ayuden a gestionar los riesgos asociados a las transacciones iniciadas por agentes. Nuestra nueva Agentic Suite proporciona un conjunto único de soluciones que ayudan a los comercios a expandirse hacia el comercio agéntico, al tiempo que minimizan su exposición a disputas adicionales, aceleran el desarrollo y agilizan las operaciones de pago para esta evolución de las compras».

A medida que los clientes comienzan a descubrir y comprar a través de experiencias impulsadas por IA, los comercios se enfrentan a cuestiones prácticas sobre cómo se conectarán los nuevos protocolos con su infraestructura de pagos existente y de qué pruebas dispondrán cuando se cuestione una compra iniciada por un agente. Al mismo tiempo, los equipos de pagos y desarrollo buscan formas de utilizar la IA para reducir el trabajo manual sin exponer credenciales ni ampliar el acceso más allá de los permisos existentes. IXOPAY Agentic Suite aborda ambos aspectos de esta transformación: ayuda a los comercios a admitir nuevas formas de compra y proporciona a los equipos internos una forma controlada de utilizar la IA en los flujos de trabajo de pagos.

«El comercio agéntico no debería obligar a los comercios a elegir qué versión del futuro creen que se impondrá mientras el sector consolida sus estándares», afirmó Jill Willard, CTO de IXOPAY. «Los agentes, los protocolos y las formas de pago seguirán evolucionando, y los comercios no deberían tener que apostar por un único protocolo ni reconstruir su infraestructura de pagos cada vez. Hemos creado IXOPAY Agentic Suite para hacer que esa complejidad sea invisible para el comercio, ofreciéndole una forma fiable de reconocer a un agente, comprender la intención que hay detrás de una transacción y conectarla con la infraestructura de pagos adecuada, de modo que pueda decir «sí» con confianza. Y con MCP Server, también podemos ayudar a los equipos de pagos y desarrollo a avanzar más rápido, proporcionando a las herramientas de IA autorizadas un acceso controlado para automatizar tareas repetitivas y simplificar las operaciones diarias sin renunciar al control».

IXOPAY Agentic Suite permite a los comercios:

Conectarse con todo el ecosistema agéntico mediante Payment Agent , que conecta las nuevas experiencias de comercio con la infraestructura existente, ya sea utilizando un agente de compras propiedad del comercio, lanzando una experiencia impulsada por IXOPAY o aceptando compras de agentes externos compatibles. Las empresas pueden realizar lanzamientos con mayor rapidez, expandirse hacia nuevos canales comerciales y evolucionar a medida que cambia el ecosistema agéntico sin tener que reconstruir su infraestructura de pagos.

, que conecta las nuevas experiencias de comercio con la infraestructura existente, ya sea utilizando un agente de compras propiedad del comercio, lanzando una experiencia impulsada por IXOPAY o aceptando compras de agentes externos compatibles. Las empresas pueden realizar lanzamientos con mayor rapidez, expandirse hacia nuevos canales comerciales y evolucionar a medida que cambia el ecosistema agéntico sin tener que reconstruir su infraestructura de pagos. Generar confianza en las transacciones agénticas mediante Universal Tokens , que preservan la identidad del agente, el consentimiento del cliente y la intención de compra junto con la credencial de pago. Esto crea un registro auditable y propiedad del comercio que puede ayudar a verificar, aceptar y defender las transacciones iniciadas por agentes.

, que preservan la identidad del agente, el consentimiento del cliente y la intención de compra junto con la credencial de pago. Esto crea un registro auditable y propiedad del comercio que puede ayudar a verificar, aceptar y defender las transacciones iniciadas por agentes. Trabajar a la velocidad del pensamiento con MCP Server, que proporciona a los asistentes de IA autorizados un acceso controlado a las capacidades compatibles de pago y tokenización, ayudando a los equipos a acelerar el desarrollo y agilizar las operaciones de pago cotidianas. Se aplican los permisos existentes, las credenciales permanecen protegidas y las acciones de la IA siguen siendo trazables.

A medida que el comercio se vuelve más fluido, los clientes esperan que las experiencias de compra se adapten a sus preferencias, tanto en los canales que eligen como en los métodos de pago que desean utilizar. Un desafío adicional es que estas experiencias y métodos de pago varían en todo el mundo. Para los comercios de distintos mercados, esto significa desarrollar una infraestructura de pagos capaz de adaptarse a medida que surgen nuevos agentes, protocolos y tecnologías, sin obligarlos a realizar repetidamente el mismo trabajo. Agentic Suite de IXOPAY es el primer paso para proporcionar a los comercios la flexibilidad necesaria para adaptarse a la forma en que los clientes deciden comprar, al tiempo que ayuda a los equipos de pagos de cualquier región a adaptar la forma en que desarrollan, operan y escalan.

«El comercio agéntico está llegando rápidamente a nuestros comercios de Latinoamérica y queremos asegurarnos de que no tengan que rediseñar su proceso de pago cada vez que aparezca un nuevo agente o protocolo», afirmó Henry Nanne, cofundador y director de Tecnología de Tilopay. «Con Payment Agent sobre la plataforma de orquestación y tokenización de IXOPAY, los comercios de Tilopay de toda la región y el Caribe pueden comenzar hoy mismo a crecer con las transacciones agénticas, sobre una base diseñada para evolucionar con la rapidez necesaria para respaldar este nuevo canal de forma segura y eficaz».