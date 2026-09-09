Leggett Dynamics presenta innovaciones finalistas de premios en el Automotive News Congress de Detroit

Leggett Dynamics presentará dos tecnologías de confort y movimiento de nueva generación en la 50.ª edición del Automotive News Congress, que se celebrará los días 29 y 30 de septiembre en Detroit, Michigan. Ambas innovaciones han sido seleccionadas como finalistas de los premios Automotive News 2026, reconociendo el compromiso de la compañía con el desarrollo de soluciones innovadoras de confort y movimiento que responden a las necesidades cambiantes de los fabricantes de automóviles y los consumidores.

El Mid-Class Massage System de Leggett Dynamics ha sido seleccionado como finalista del Automotive News PACE Award 2026, mientras que el Smart Brushless Motor de la compañía ha sido seleccionado como finalista del Automotive News PACE Pilot Award 2026.

Durante la 50.ª edición del Automotive News Congress, los asistentes están invitados a visitar el espacio de Leggett Dynamics para conocer de primera mano ambas tecnologías y conectar con el equipo responsable de su desarrollo. La exposición permitirá conocer más de cerca el Mid-Class Massage System y el Smart Brushless Motor, así como sus aplicaciones para la próxima generación de asientos de vehículos.

«Los fabricantes de automóviles continúan buscando un equilibrio entre innovación, rapidez y costes mientras se preparan para la próxima generación de vehículos», afirmó Julien Rea, vicepresidente de Innovación Global e Ingeniería de Leggett Dynamics. «Nuestras innovaciones reflejan nuestro compromiso de ayudar a los clientes a llevar al mercado tecnologías diferenciadas con mayor rapidez. Es un honor que Automotive News haya reconocido ambas innovaciones».

Acerca del Mid-Class Massage System de Leggett Dynamics

El Mid-Class Massage System es una innovadora solución de confort que amplía la tecnología de masaje prémium más allá del segmento de los vehículos de lujo. El sistema, que ya está en producción con un fabricante de equipos originales (OEM) global, utiliza el efecto Coandă para crear una experiencia de masaje diferenciada, al tiempo que elimina los componentes electrónicos y las piezas móviles, reduciendo la complejidad y los costes.

Acerca del Smart Brushless Motor de Leggett Dynamics

El Smart Brushless Motor responde a la transición del sector hacia los vehículos definidos por software y las arquitecturas centralizadas de vehículos. La solución permite una integración escalable en múltiples configuraciones de asientos, posibilita la comunicación directa entre la unidad de control electrónico (ECU) del vehículo y los actuadores individuales, y reduce el cableado, el peso y la complejidad. El resultado es un ajuste de los asientos más silencioso y suave, una recuperación más rápida de las posiciones memorizadas y una mayor flexibilidad para futuras plataformas de vehículos.

Además de la 50.ª edición del Automotive News Congress, Leggett Dynamics presentará estas innovaciones en la Automotive Design & In-Cabin Expo de Novi, Michigan (del 27 al 29 de octubre, stand n.º A200), y en la International Suppliers Fair (IZB) de Wolfsburgo, Alemania (del 27 al 29 de octubre, pabellón IZB1, stand 1430). Además de estas presentaciones, Marinela Cirstea, presidenta de Leggett Dynamics, participará en una charla informal en el American Automotive Summit el 16 de septiembre de 2026 para analizar el papel fundamental de los proveedores colaboradores en la innovación de la próxima generación de experiencias en el interior de los vehículos.

Acerca de Leggett Dynamics

Leggett Dynamics es la marca que representa los negocios de automoción de Leggett & Platt, Incorporated. Bajo la marca Leggett Dynamics, estas empresas ofrecen soluciones de eMotion y Comfort para asientos de automóviles, portones traseros, puertas, techos solares y otras aplicaciones. Los negocios de Leggett Dynamics operan a escala mundial, con presencia en 28 ubicaciones de 12 países y más de 6.200 empleados, con centros clave en Detroit, Núremberg y Shanghái.

Como socio estratégico de más de 140 clientes en todo el mundo, Leggett Dynamics ofrece una Comfort Systems Platform (masaje, soporte lumbar, refuerzos laterales y suspensión), una Motion Systems Platform (motores, actuadores y cables), una Software & Integration Platform e Innovation Services, incluidos el codesarrollo de ingeniería avanzada y estudios de factores humanos.

Leggett Dynamics es una marca de Leggett & Platt, Inc., filial íntegramente participada por Somnigroup International Inc. (NYSE:SGI), fabricante de productos residenciales, industriales y de mobiliario que lleva más de 140 años desarrollando soluciones de confort para los espacios en los que las personas duermen, trabajan, viven y se desplazan.

Enlace al kit de prensa: Automotive News Congress.