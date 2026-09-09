MIAD 2026 anuncia los interioristas y marcas de su tercera edición y presenta su comité asesor y jurado

A pocas semanas de abrir sus puertas, del 20 al 31 de octubre, en la Nave 15 de Matadero Madrid, Madrid Inside Art & Design (MIAD) ha desvelado el elenco de interioristas, estudios y marcas que participarán en su tercera edición. Asimismo, el evento ha presentado su primer comité asesor y el jurado de los premios MIAD, el reconocimiento que distingue a los mejores espacios de cada edición.

Entre los interioristas y estudios confirmados hasta el momento figuran Lázaro Rosa-Violán, Soledad Ordóñez Giordano, Silvia Trigueros, Deseese Design, Welcome Design, Atelier Studio, Paralela Taller Creativo, el departamento de diseño de Küchenhouse, Le Interior Design, Carrillo, Rosa Urbano, Mi Rincón Favorito, Nothing Studio, Gilmar Soluciones Constructivas, Estudio Novo, Freehand, Cristina Puerta Estudio y Cynthia Román.

A esta lista se suma una representación de marcas que aportarán materiales, mobiliario, iluminación y soluciones de diseño, entre las que se encuentran Eichholtz, Alvic, Cupastone, Porcelanosa, Manso, Eflux, Sahogar, Cristason, Maison Bule, Levantina, Cocinas Rio, Cocinas Fiona, Smeg, D Aqua Kitchen & Living, Huëst, Nagar, Gordon Imports, Amber, Corston, Arte y Tela, Belnest, Dake, Crisduar, The Top Marazzi, Parador, Miele, Dornbracht, Jung, Bosch, Nobis Fire, Bottega Intreccio, Manuel Larraga, Objet Particulier, Romero Furniture, Lacienaga Home, Ramón Soler, Bover o Sete, además de la artesanía aragonesa de Aragón a Mano.

Entre las novedades de esta convocatoria destaca el debut del programa «Mentoring the Future», en el que Elle Education by Mindway, partner académico de MIAD 2026, gestionará los espacios diseñados por Lázaro Rosa-Violán y Rosa Urbano junto a alumnos de su máster. Adicionalmente, el evento contará con un espacio dedicado a maquetas de arquitectos, donde cuatro estudios españoles presentarán sus proyectos. El catering correrá a cargo de Berro y la edición cuenta con el apoyo del Área de Cultura y Ocio del Ayuntamiento de Madrid, la colaboración institucional de Dimad y el patrocinio de Orac, Optifinanzas y Gilmar.

El jurado encargado de reconocer los espacios más sobresalientes de esta edición está compuesto por Pepe Leal, referente del sector y autor de los premiados espacios de Natuzzi en 2024 y Eichholtz en 2025; Paula Baulde, directora para Iberia y Latinoamérica de Maison&Objet y Antonio Luna, director de Room Diseño.

Por primera vez, MIAD ha constituido un comité asesor de carácter honorario, integrado por cinco expertos que apoyarán a la dirección creativa. Entre sus miembros destaca Tomás Alía, interiorista galardonado con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes en 2022 y la Medalla al Mérito Artesano de Castilla-La Mancha en 2021. El comité se completa con Francisco J. López Navarrete, fundador y CEO de Mindway y presidente de Elle Education; Raquel Oliva, con más de 30 años de trayectoria en el sector de la iluminación; Pilar Civis, directora de la revista Interiores desde 2014; y Andrea Gara, historiadora del arte y fundadora de GarArt Advisory.

Sobre la importancia de este comité y su función, la organización ha señalado que su misión es «asesorar de forma desinteresada en la promoción de las buenas prácticas del sector, en la coherencia de los criterios estéticos y curatoriales y en la excelencia de cada intervención, garantizando que MIAD mantenga la exigencia y la sensibilidad que lo han convertido en un referente del diseño contemporáneo europeo».