Steelcase nombra presidenta a Irene Tasi, una experimentada líder en crecimiento

Steelcase ha anunciado hoy el nombramiento de Irene Tasi como presidenta de Steelcase, quien asumirá la dirección del negocio a partir del 14 de septiembre de 2026.

Tasi aporta más de 25 años de experiencia en puestos de liderazgo ejecutivo, con una trayectoria al frente de negocios complejos en procesos de crecimiento, desarrollo de carteras, ejecución comercial y transformación organizativa. Su experiencia incluye plena responsabilidad sobre pérdidas y ganancias (P&L), estrategia empresarial, innovación y liderazgo en ventas y canales de distribución. Reportará a Jeff Lorenger, presidente del consejo, presidente y CEO de HNI Corporation.

«Irene aporta una combinación de liderazgo comercial, innovación de productos, disciplina operativa y orientación al cliente que la hace excepcionalmente adecuada para dirigir Steelcase», afirmó Lorenger. «Ha dirigido negocios en los que el diseño, la innovación, las carteras de productos y las sólidas alianzas con los canales de distribución son fundamentales para el éxito. Igualmente importante es su capacidad demostrada para simplificar la complejidad, establecer prioridades y ayudar a los equipos a afrontar los cambios con claridad. Confío en que seguirá desarrollando las fortalezas de la marca Steelcase, su innovación, sus miembros, su red de distribuidores y sus relaciones con los clientes».

Tasi se incorpora a Steelcase procedente de PPG Industries, donde ocupó puestos de alta dirección, entre ellos directora de Crecimiento, vicepresidenta sénior de recubrimientos industriales globales y, más recientemente, vicepresidenta sénior y directora de Transformación. Antes de incorporarse a PPG, Tasi trabajó durante más de 20 años en Masco Corporation, donde ocupó puestos de liderazgo en marketing de canales, experiencia del cliente, ventas y dirección general. También ejerció como presidenta y directora general de Kichler Lighting.

«Es un honor incorporarme a Steelcase y estoy entusiasmada por trabajar con una compañía cuyo propósito, personas y liderazgo en diseño han contribuido a definir el futuro del trabajo durante generaciones», afirmó Tasi. «Steelcase cuenta con una rica e innovadora trayectoria, profundas relaciones con sus clientes, una extraordinaria comunidad de distribuidores y una sólida cartera de soluciones que ayudan a las personas y a las organizaciones a trabajar mejor. Espero poder escuchar, aprender y colaborar con los equipos de todo el mundo mientras seguimos construyendo sobre unos sólidos cimientos para crear aún más valor para clientes, distribuidores, miembros y comunidades».

Como presidenta, Tasi contribuirá a impulsar el enfoque de Steelcase en el fortalecimiento de las relaciones con clientes y distribuidores, la transformación de su liderazgo en investigación y diseño en impacto comercial y el apoyo a los equipos para que ejecuten su trabajo con enfoque y disciplina.

Tasi posee un Máster en Administración de Empresas (MBA) por Eastern Michigan University y una licenciatura en Relaciones Internacionales por la University of Windsor.

Acerca de Steelcase

Steelcase es líder mundial en diseño y pensamiento en el ámbito del trabajo. Su propósito es ayudar al mundo a trabajar mejor. Junto con más de 25 marcas asociadas de creatividad y tecnología, investiga, diseña y fabrica mobiliario y soluciones para muchos de los espacios en los que se desarrolla el trabajo, incluidos entornos de oficina, educativos y sanitarios. Junto con sus 11.300 empleados, trabaja para lograr un futuro mejor para el bienestar de las personas y del planeta. Sus soluciones llegan al mercado a través de su comunidad mundial de distribuidores expertos de Steelcase, presente en aproximadamente 790 ubicaciones, store.steelcase.com y otros socios minoristas. Para más información, visitar Steelcase.com.