The Factory School señala la gestión de datos y la IA como nuevas competencias clave del BIM Manager

Las funciones del BIM Manager están evolucionando. La coordinación de modelos continúa siendo una parte fundamental de su actividad, pero el crecimiento de los entornos comunes de datos, la automatización y la inteligencia artificial está ampliando progresivamente su campo de actuación.

Hoy, gestionar un proyecto BIM implica también establecer procesos, organizar la información que generan diferentes disciplinas, definir cómo se comparte, controlar estándares y facilitar que los equipos trabajen sobre datos fiables durante todo el ciclo de vida del proyecto.

Esta evolución del perfil profesional es uno de los ejes del Máster BIM Manager + IA de The Factory School, donde la formación combina modelado y coordinación BIM con gestión de proyectos, ISO 19650, OpenBIM, CDE, automatización y aplicaciones de inteligencia artificial.

«Un BIM Manager no debería limitarse a comprobar si dos modelos tienen interferencias. Su responsabilidad está cada vez más relacionada con conseguir que personas, información y procesos funcionen de forma coordinada», explica Miguel Picado, director del área BIM de The Factory School.

Los datos ganan peso dentro de la gestión BIM

Esta transformación está estrechamente relacionada con la digitalización del sector AECO. Según el Digital Transformation Pulse 2025 de Autodesk, elaborado a partir de una encuesta a 2.500 profesionales y responsables internacionales, el 65% considera que los entornos comunes de datos o CDE contribuyen a mejorar la confianza y la colaboración entre los equipos.

El dato refleja un cambio importante: el valor de BIM no está únicamente en generar modelos, sino en gestionar correctamente la información asociada a ellos. Estándares como ISO 19650, los flujos OpenBIM o los CDE sitúan precisamente la organización y trazabilidad de esa información en el centro del proyecto.

«El modelo es una parte del sistema, pero alrededor hay documentos, decisiones, revisiones, responsabilidades y una enorme cantidad de datos», señala Picado. «El BIM Manager tiene que ser capaz de estructurar todo ese ecosistema y conseguir que la información adecuada llegue a la persona adecuada en cada momento».

Automatización e IA amplían las funciones del BIM Manager

A esta evolución se suma ahora la inteligencia artificial. En el mismo estudio de Autodesk, el 43% de las organizaciones consideradas primeras adoptantes de IA asegura estar obteniendo mejoras operativas significativas gracias a esta tecnología.

En BIM, estas aplicaciones empiezan a extenderse a tareas como la gestión y análisis de información, la revisión de documentación, la automatización de procesos repetitivos o el apoyo a la toma de decisiones.

Esto no implica sustituir las funciones del BIM Manager, sino ampliar las herramientas que tiene disponibles para gestionar proyectos cada vez más elaborados.

Un perfil cada vez más orientado a la gestión

La evolución del sector también está modificando las competencias que requiere este perfil. Saber utilizar Revit o coordinar modelos continúa siendo necesario, pero el salto hacia BIM Management exige comprender cómo se organiza un proyecto completo.

Por este motivo, la formación del Máster en BIM Management de The Factory School aborda arquitectura, estructuras e instalaciones MEP antes de avanzar hacia gestión de proyectos BIM, automatización, ISO 19650, CDE, planificación, costes, sostenibilidad, Facility Management e inteligencia artificial.

El programa cuenta además con una titulación propia universitaria de 60 ECTS acreditada por UTAMED (Universidad Tecnológica Atlántico-Mediterráneo), junto con certificación oficial de Autodesk y acceso a la certificación profesional en Fundamentos BIM de buildingSMART.

Para The Factory School, esta evolución refleja un cambio más amplio dentro del sector: el BIM Manager está dejando de ser percibido únicamente como el profesional que coordina modelos para consolidarse como una figura capaz de liderar la información y los procesos digitales de un proyecto.