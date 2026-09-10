LiquiStocks publica una guía técnica sobre el control de inventario mayorista

LiquiStocks, compañía especializada en la compra y venta de stocks con sede en Alicante, ha publicado una nueva guía profesional centrada en la optimización del control de inventario mayorista. El documento, difundido el 8 de septiembre de 2026, ofrece una serie de pautas metodológicas diseñadas para que las empresas puedan coordinar con mayor precisión sus procesos de abastecimiento, ventas y operativa de almacén.

El texto destaca que, ante la necesidad de realizar un pedido, no basta con conocer el volumen de mercancía disponible, ya que el dato cuantitativo requiere una interpretación cualitativa. Según la firma, es esencial distinguir entre el stock físico presente, las unidades reservadas para clientes y el material que se encuentra pendiente de revisión o recepción. Este desglose permite a los responsables comerciales y de almacén trabajar sobre una base de datos coherente y real antes de tomar cualquier decisión de compra.

«Reunir esa información permite interpretar mejor las cantidades que aparecen en el registro», señala el documento elaborado por la empresa. La guía hace hincapié en la importancia de mantener una codificación uniforme para cada referencia, evitando cambios de nomenclatura que puedan derivar en errores de inventario difíciles de detectar posteriormente.

Otro de los puntos fundamentales abordados por LiquiStocks es la gestión de los pedidos pendientes. La empresa recomienda que el responsable de compras verifique en todo momento qué mercancía ha sido solicitada previamente, las fechas estimadas de llegada y la finalidad comercial de dichas unidades. Esta práctica evita duplicidades en los pedidos y asegura que la recepción de productos estacionales se alinee correctamente con los periodos de venta previstos en el mercado.

La guía integra, asimismo, metodologías clásicas de gestión de inventarios, como el punto de pedido y la clasificación ABC, recomendando a las empresas adaptar estas herramientas a las condiciones específicas de cada negocio y a la variabilidad de la demanda. De este modo, las referencias con mayor rotación requieren un seguimiento distinto al de los productos de carácter ocasional.

Finalmente, el contenido sugiere transformar las incidencias operativas en decisiones estratégicas. Ante la detección de mercancía sin movimiento, la empresa aconseja revisar las previsiones de compra y ajustar las cantidades, evitando prolongar reglas de abastecimiento obsoletas que puedan aumentar el stock inmovilizado. Asimismo, recalca la importancia de distinguir entre un incremento temporal de la demanda y una tendencia permanente para evitar errores en la planificación futura. Este recurso se presenta como una herramienta de consulta para responsables de almacén y compradores profesionales, orientada a mejorar la eficiencia operativa mediante una información compartida y revisada de manera periódica.