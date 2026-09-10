MicroVision presentará en IAA Transportation 2026 su plataforma de percepción basada en hardware lidar

MicroVision, Inc. (NASDAQ: MVIS), líder en tecnologías avanzadas de percepción, ha anunciado hoy sus planes para presentar su plataforma MicroVision Perception Platform™ en IAA Transportation 2026, que se celebrará la próxima semana en Hannover, Alemania, marcando la siguiente evolución de la estrategia Lidar 2.0 de la compañía.

La nueva plataforma modular está diseñada para reunir la creciente cartera de hardware lidar, software de percepción e integración abierta de sensores de MicroVision en una arquitectura flexible que puede configurarse en función de los requisitos de cada aplicación, abarcando los sectores de automoción, vehículos comerciales, industria, seguridad, defensa y aplicaciones aéreas.

En lugar de depender de una configuración fija de sensores o de una solución cerrada de caja negra, MicroVision Perception Platform está diseñada para permitir a los clientes combinar la combinación adecuada de tecnologías de detección de corto, largo y emergente alcance ultralargo con software de percepción y entradas adicionales de sensores.

En IAA, MicroVision demostrará cómo puede aplicarse este enfoque en los ámbitos de la automoción, los vehículos comerciales y las aplicaciones autónomas mediante múltiples configuraciones de referencia y demostraciones tecnológicas.

«El futuro de la percepción no consiste en encontrar un único sensor o una única configuración que funcione para todo», afirmó Glen DeVos, director ejecutivo de MicroVision.

«Cada aplicación tiene requisitos diferentes, y la compañía considera que el futuro pasa por ofrecer a los clientes la flexibilidad necesaria para construir la solución de percepción adecuada en función del problema que buscan resolver. En IAA, MicroVision mostrará cómo está integrando hardware, software e integración de sensores para hacerlo posible», añadió.

Lidar 2.0 cobra protagonismo

MicroVision Perception Platform representa el siguiente paso en la estrategia Lidar 2.0 de la compañía: proporcionar las capacidades de detección y percepción adecuadas con una relación coste-rendimiento adecuada para cada aplicación.

MicroVision ha desarrollado una cartera que abarca lidar de corto y largo alcance, software de percepción y capacidades SLAM, con tecnologías emergentes como FMCW para seguir ampliando su cartera.

La nueva plataforma está diseñada para reunir estas capacidades dentro de una arquitectura común, proporcionando a los clientes una mayor flexibilidad para seleccionar y configurar tecnologías en función del alcance de detección, el campo de visión, el entorno operativo, la arquitectura del vehículo y los requisitos de percepción.

En IAA, MicroVision presentará varias configuraciones de referencia diseñadas para mostrar cómo las distintas tecnologías pueden trabajar conjuntamente como parte de una arquitectura de percepción más amplia.

«Lo que MicroVision presentará en IAA es mucho más que un producto individual», añadió DeVos.

«Se trata de reunir toda la amplitud de la tecnología de MicroVision y proporcionar a los clientes una base flexible para abordar retos de percepción cada vez más complejos», finalizó.

Conocer MicroVision Perception Platform en IAA Transportation 2026

MicroVision presentará oficialmente MicroVision Perception Platform en IAA Transportation 2026, que se celebrará del 15 al 20 de septiembre en Hannover, Alemania.

Además de la presentación de la plataforma, MicroVision mostrará nuevas demostraciones tecnológicas y avances de su creciente cartera de tecnologías de detección y percepción.

Los directivos y responsables técnicos de MicroVision también participarán en dos sesiones durante el evento:

Martes, 15/09, de 11:00 a 11:45 h: La seguridad empieza en el parachoques: cómo la percepción de corto alcance está cerrando la brecha del campo cercano en los vehículos comerciales

Miércoles, 16/09, de 14:00 a 14:45 h: El camino hacia una autonomía más segura: cómo las tecnologías de percepción de largo alcance están transformando los vehículos comerciales

MicroVision estará en el stand D02 del pabellón 11 de IAA Transportation 2026.

Acerca de MicroVision

MicroVision está definiendo la próxima generación de soluciones de percepción basadas en lidar para los mercados industrial, de seguridad y defensa y de automoción. A medida que la industria avanza más allá de las pruebas de concepto hacia la creación de valor, el despliegue y la comercialización, MicroVision ofrece soluciones integradas de hardware y software diseñadas para ofrecer un rendimiento en condiciones reales, fiabilidad de grado automotriz y escalabilidad económica.

Con centros de ingeniería en Estados Unidos y Alemania, MicroVision lidera la industria por la amplitud y profundidad de su cartera, con soluciones lidar tanto de corto como de largo alcance, que incorporan sensores de estado sólido con diferentes longitudes de onda, arquitecturas avanzadas de sensores, ingeniería orientada al coste y soluciones de software abiertas.

Más información en el sitio web de la compañía en www.microvision.com, Facebook en www.facebook.com/microvisioninc y LinkedIn en https://www.linkedin.com/company/microvision/.

MicroVision, MicroVision HALO, IRIS, MOVIA, MOSAIK y SENTINEL son marcas comerciales de MicroVision, Inc. en Estados Unidos y otros países, y SCANTINEL es una marca comercial de Scantinel GmbH. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos titulares.