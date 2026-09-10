Surmodics abre nuevas capacidades de recubrimiento para dispositivos médicos en Irlanda

Surmodics, Inc. ha anunciado hoy la ampliación de sus capacidades de recubrimiento para dispositivos médicos en Galway, Irlanda, ampliando el acceso de los fabricantes de dispositivos médicos de Irlanda y Europa a los recubrimientos de alto rendimiento y los servicios de recubrimiento de la compañía.

La instalación cuenta ahora con entornos específicos de sala blanca diseñados para ofrecer servicios de recubrimiento de dispositivos médicos y acerca los casi 50 años de experiencia de Surmodics en recubrimientos a uno de los principales centros mundiales de tecnología médica.

«Irlanda alberga una importante concentración de fabricantes de dispositivos médicos e innovadores tecnológicos, lo que convierte al país en un mercado importante para Surmodics y sus clientes», afirmó Damien Kilcommons, vicepresidente de Operaciones de la Planta de la instalación en Irlanda.

«Al establecer capacidades específicas de recubrimiento en Irlanda, la compañía puede trabajar más estrechamente con los clientes de la región y acercar décadas de experiencia en ciencia de recubrimientos, conocimientos especializados de procesos y soporte técnico a sus equipos de desarrollo y fabricación», añadió.

La instalación de Irlanda refuerza la capacidad de Surmodics para prestar apoyo a las empresas de dispositivos médicos desde las primeras etapas de desarrollo hasta la comercialización. Los clientes pueden recurrir a Surmodics para estudios de viabilidad de recubrimientos, desarrollo de procesos, servicios de recubrimiento y análisis, mientras trabajan con equipos técnicos que comprenden los desafíos asociados a los materiales de los dispositivos y a los requisitos de rendimiento.

La cartera de recubrimientos de Surmodics incluye tecnologías hidrofílicas, hemocompatibles, antimicrobianas y de administración de fármacos diseñadas para mejorar el rendimiento de una amplia variedad de dispositivos médicos. La compañía también ofrece plataformas de recubrimiento de curado tanto por UV como térmico, proporcionando a los clientes diferentes opciones en función del sustrato del dispositivo, su geometría, los requisitos de rendimiento y las necesidades de fabricación.

Los servicios de análisis complementan las capacidades de recubrimiento de Surmodics al ayudar a los fabricantes a evaluar el rendimiento de los recubrimientos y comprender mejor factores como la lubricidad, la durabilidad, la generación de partículas y las características de la superficie.

Estos servicios pueden utilizarse conjuntamente con los programas de recubrimiento de Surmodics o de forma independiente para respaldar una amplia variedad de aplicaciones de dispositivos médicos. Al proporcionar experiencia analítica tanto integrada como independiente, Surmodics puede ayudar a los clientes a identificar posibles problemas en una fase más temprana del desarrollo, caracterizar mejor el rendimiento de los dispositivos y reducir los riesgos a medida que los programas avanzan hacia la comercialización.

La ampliación en Irlanda forma parte de la estrategia más amplia de Surmodics para reforzar su enfoque en recubrimientos y biomateriales, al tiempo que amplía el acceso global a sus capacidades. Surmodics reúne tecnologías de recubrimiento, polímeros especializados, capacidades analíticas y de ensayo, desarrollo de aplicaciones y experiencia en recubrimientos por contrato, lo que permite a los clientes recurrir a la compañía en el momento en que más necesitan apoyo, desde la selección de materiales y recubrimientos hasta el desarrollo de procesos, los ensayos, la transferencia tecnológica y el soporte a escala comercial.

«El compromiso de Surmodics con el mantenimiento de su liderazgo global en recubrimientos y biomateriales reúne un conjunto diferenciado de capacidades que puede respaldar a los clientes a lo largo de todo el proceso de desarrollo», afirmó Charlie Olson, vicepresidente sénior y presidente de Recubrimientos para Dispositivos Médicos.

«A medida que la compañía amplía su presencia global, está haciendo que esta experiencia sea más accesible y proporcionando a los clientes el soporte técnico y de fabricación local que necesitan a medida que avanzan sus programas», concluyó.

Acerca de Surmodics

Surmodics proporciona tecnologías de recubrimientos de alto rendimiento, polímeros especializados, servicios de recubrimiento y capacidades de análisis a la industria de dispositivos médicos.

Con casi 50 años de experiencia en recubrimientos, Surmodics trabaja con fabricantes de dispositivos médicos para abordar desafíos complejos relacionados con materiales y superficies, mejorar el rendimiento de los dispositivos y respaldar programas desde las primeras etapas de viabilidad hasta la comercialización.

Para más información: www.surmodics.com.