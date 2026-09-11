Yamaha presenta la nueva gama ATV de 2027

Los colores renovados y los últimos sistemas EPS se combinan para brindar un rendimiento off-road solvente, fiable y probado

El Grizzly 700 EPS XT-R lidera la gama ATV 2027 con dos nuevas opciones de color: Titanium Bronze y Tactical Black

La evolución de la dirección asistida eléctrica de Yamaha ofrece mayor confianza, control y confort

Los modelos deportivos, recreativos y de trabajo mantienen su eficacia y ofrecen prestaciones adaptadas a múltiples aplicaciones off-road

Desde los ATV deportivos de alto rendimiento hasta los modelos concebidos para trabajar, la gama ATV 2027 de Yamaha Motor reafirma el compromiso de la marca con la capacidad, la fiabilidad y la confianza del usuario.

La gama ATV de Yamaha refleja la larga tradición y experiencia de la compañía en prestaciones off-road. Ya sea compitiendo, explorando rutas complicadas, gestionando terrenos y propiedades o iniciando a nuevas generaciones en el mundo off-road, las gamas recreativas, deportivas y de trabajo ofrecen soluciones para distintos perfiles de usuario.

Encabezando la gama 2027 se encuentra el Grizzly 700 EPS XT-R, con su probada capacidad off-road y características premium.

Rendimiento off-road probado

Las prestaciones off-road de eficacia probada inspiran toda la gama ATV de 2027. Hay modelos que ofrecen la entrega de potencia y agilidad exigidas por los pilotos de competición, y otros en los que destacan el confort, la tracción y la fiabilidad necesarios para el uso recreativo o las jornadas de trabajo.

Yamaha fue el primer fabricante en introducir la dirección asistida eléctrica en el segmento ATV. Actualmente, los Grizzly 700 EPS XT-R, Kodiak 700 EPS y Kodiak 450 EPS incorporan su última evolución: un sistema inteligente, sensible al par y a la velocidad, que ajusta automáticamente la asistencia según la velocidad del vehículo y las condiciones de conducción.

El resultado es un mejor control, menor fatiga del piloto y mayor confianza en entornos off-road exigentes.

Rendimiento recreativo emblemático: el Grizzly 700 EPS XT-R

El Grizzly 700 EPS XT-R es el buque insignia de la gama recreativa de Yamaha; combina ingeniería de eficacia probada, equipamiento premium y capacidad para circular por todo tipo de terrenos, pensado para quienes son #DRIVENBYFREEDOM.

Su motor de 686 cc entrega un par suave y fácil de controlar, mientras que la transmisión CVT Ultramatic® asegura una entrega de potencia fluida y freno motor a las cuatro ruedas. El sistema On-Command® permite seleccionar la configuración de tracción ideal para cada situación, mientras que la suspensión independiente de largo recorrido, los neumáticos Maxxis y los frenos de disco hidráulicos garantizan un rendimiento óptimo en terrenos exigentes.

Para 2027, el Grizzly 700 EPS XT-R está disponible en Titanium Bronze y Tactical Black, además de Moss Grey y Tactical Black.

Vehículos de trabajo: rendimiento fiable para trabajos exigentes

La gama Kodiak de Yamaha se rige por el lema #DRIVENBYRESULTS y está diseñada para usuarios que buscan fiabilidad, capacidad de trabajo y confianza en entornos exigentes.

La gama de trabajo europea de 2027 incluye los Kodiak 700 EPS, Kodiak 450 EPS y Kodiak 450, que mantienen especificaciones, colores y gráficos.

El Kodiak 700 EPS combina rendimiento y construcción robusta con capacidad para transportar y remolcar carga.

La gama Kodiak 450 combina dimensiones compactas con la ergonomía de un ATV de mayores dimensiones. Su motor de inyección de combustible de 421 cc ofrece un par suave a bajas revoluciones, mientras que la transmisión CVT Ultramatic® y el sistema On-Command® aseguran un rendimiento óptimo en distintas condiciones. El Kodiak 450 EPS añade bloqueo de diferencial para un mayor control en terrenos exigentes.

El Kodiak 450 está disponible en Olive Green y Yamaha Blue, mientras que el Kodiak 450 EPS y el Kodiak 700 EPS siguen disponibles en Olive Green.

Entre las tecnologías clave de la gama Yamaha de ATV recreativos y de trabajo se incluyen:

Parrillas portaequipajes delanteras y traseras.

Tracción On-Command® con modo 2WD seleccionable, tracción a las cuatro ruedas con diferencial de deslizamiento limitado y bloqueo total del diferencial en modelos seleccionados.

Transmisión CVT Ultramatic®, con freno motor a las cuatro ruedas y garantía Yamaha de 10 años para la correa.

Suspensión de doble trapecio independiente para ofrecer confort y capacidad en todo tipo de terrenos.

Deportivo: prestaciones de competición Yamaha

La gama deportiva 2027 reúne modelos para adultos probados en competición #DRIVENBYVICTORY y vehículos para jóvenes #DRIVENBYFUN, diseñados para fomentar la confianza y las habilidades de conducción.

El YFM700R SE ofrece prestaciones deportivas de gran cilindrada gracias a su motor de 686 cc y su chasis mixto de acero y aluminio, que brindan una conducción enérgica, estable y ágil. Para 2027, está disponible en Racing Blue, Metallic Black o Vivid Yellow y Orange.

El YFZ450R combina un motor de 449 cc con un chasis híbrido ligero, suspensión de largo recorrido totalmente ajustable, embrague antirrebotes, caja de cambios de cinco velocidades e inyección electrónica de combustible. Para 2027, se ofrece con nuevos colores y gráficos Racing Blue.

El YFZ450R SE añade un acabado inspirado en la competición y estará disponible en Vivid Yellow y Orange con un nuevo paquete de colores y gráficos.

Los modelos juveniles de Yamaha son una puerta de entrada a la conducción de ATV. Para pilotos a partir de diez años, el YFM110R ofrece un motor de inyección de 112 cc, transmisión automática con avance, punto muerto y retroceso, suspensión delantera independiente y arranque eléctrico. El YFZ50, para pilotos a partir de seis años, combina un motor de cuatro tiempos de 49 cc de bajo mantenimiento y transmisión automática con funciones de control parental.

Ambos modelos están disponibles en Racing Blue y Acid Green para 2027.

Ropa y accesorios originales de Yamaha

Yamaha ofrece accesorios originales para personalizar cada ATV según su uso, incluidas soluciones de transporte, protección, remolque y confort.

La colección Yamaha Apparel también incluye equipamiento funcional para la conducción y ropa «Paddock Blue», inspirada en la tradición de Yamaha en competición.

‘Hazlo tuyo’: configurador de ATV Yamaha

El configurador de ATV de Yamaha permite explorar la gama 2027, seleccionar modelo y color y añadir accesorios originales compatibles. La configuración final puede guardarse y compartirse con un concesionario autorizado.

Sobre Yamaha Motor

Yamaha Motor lleva más de 70 años acelerando corazones. La marca se mueve por su pasión por la excelencia en la ingeniería, la calidad y la fiabilidad. Todo ello se combina para crear emociones y ayudar a los usuarios a sentirse parte de su máquina. Yamaha Motor Europe ofrece valor, calidad y prestaciones excepcionales en toda su gama de ATV.