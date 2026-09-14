AGFA HealthCare sitúa la atención clínica en el centro del Enterprise Imaging en RSNA 2026

«La atención clínica se ha convertido en uno de los recursos más valiosos de la sanidad. La tecnología que rodea a los profesionales clínicos debería preservar su concentración, no competir por ella», afirmó Nathalie McCaughley, presidenta de AGFA HealthCare.

«En RSNA 2026, mostramos cómo Enterprise Imaging continúa evolucionando en torno a una experiencia clínica coherente. Al integrar el flujo de trabajo, la inteligencia y la información en torno a la forma en que los profesionales clínicos trabajan de manera natural, podemos reducir las fricciones y ayudar a mantener la atención clínica allí donde más importa”, añadió.

En RSNA 2026, AGFA HealthCare mostrará cómo un enfoque unificado de Enterprise Imaging puede ayudar a las organizaciones sanitarias a afrontar un desafío cada vez mayor: los volúmenes de estudios de diagnóstico por imagen y la complejidad clínica continúan aumentando, mientras que se pide a los radiólogos y a los equipos de diagnóstico por imagen que hagan más en entornos asistenciales cada vez más distribuidos. Cada inicio de sesión independiente, aplicación desconectada y paso innecesario del flujo de trabajo compite por la atención clínica.

En el stand #2119, los visitantes podrán comprobar cómo la visualización, la orquestación del flujo de trabajo, el streaming, la nube, la IA, la elaboración de informes y la interoperabilidad se integran en una única plataforma de Enterprise Imaging. El resultado es una experiencia clínica coherente, diseñada para reducir las fricciones en los flujos de trabajo, simplificar las operaciones y evolucionar a medida que cambian las necesidades de las organizaciones sanitarias y de diagnóstico por imagen.

Una plataforma. Una experiencia clínica

En lugar de pedir a los profesionales clínicos que naveguen por un conjunto de aplicaciones conectadas, AGFA HealthCare integra las distintas capacidades en un único espacio de trabajo clínico.

En RSNA, los visitantes podrán comprobar cómo el streaming amplía una experiencia diagnóstica coherente a los entornos hospitalarios, domésticos y de lectura distribuida, mientras que la visualización avanzada nativa incorpora una revisión sofisticada de imágenes directamente en el flujo de trabajo. RUBEE® Orchestrator coordina el trabajo entre equipos y ubicaciones, ayudando a que el caso adecuado llegue al profesional clínico adecuado en el momento adecuado.

La inteligencia también está cada vez más integrada en esta experiencia. RUBEE® AI permite que los resultados de algoritmos seleccionados y de terceros se presenten directamente dentro del flujo de trabajo clínico, mientras que las demostraciones preliminares de las capacidades de IA clínica nativas mostrarán cómo el contexto relevante y la asistencia pueden ponerse a disposición más cerca del momento de la interpretación.* El objetivo es sencillo: utilizar la tecnología y la inteligencia para respaldar la experiencia clínica sin añadir otra capa que los profesionales tengan que gestionar.

Modernizar Enterprise Imaging sin empezar de cero

Los asistentes a RSNA también podrán comprobar cómo AGFA HealthCare ayuda a las organizaciones a modernizar Enterprise Imaging de acuerdo con sus propias infraestructuras y estrategias de nube. La misma plataforma de Enterprise Imaging puede dar soporte a entornos cloud/SaaS, híbridos y on-premises, lo que permite a las organizaciones sanitarias avanzar al ritmo que tenga sentido para ellas mientras mantienen una base clínica coherente.

Para las organizaciones que están migrando a SaaS, AGFA HealthCare Enterprise Imaging Cloud ofrece la plataforma Enterprise Imaging mediante una arquitectura SaaS nativa de la nube, diseñada para operar a escala empresarial y, al mismo tiempo, reducir la carga operativa de los equipos internos de TI.

Este enfoque ya está dando resultados. Tampa General Hospital (TGH) seleccionó AGFA HealthCare Enterprise Imaging Cloud, proporcionado como una solución SaaS totalmente gestionada sobre AWS, como parte de su estrategia para consolidar seis entornos PACS independientes y múltiples archivos de cardiología heredados.

TGH completó su implantación empresarial en tan solo cuatro meses, simplificando la gestión de la infraestructura y creando una base escalable para continuar creciendo, al tiempo que permitía a sus equipos de TI centrar su atención en iniciativas clínicas y operativas de mayor valor en lugar de dedicarla a la gestión rutinaria de la infraestructura.

Ampliando la conversación en RSNA

Más allá de la experiencia en el stand, AGFA HealthCare reunirá a líderes del ámbito del diagnóstico por imagen durante RSNA para mantener conversaciones centradas en los desafíos clínicos, operativos y tecnológicos que están configurando Enterprise Imaging.

Entre las sesiones educativas se incluirá Radiology Without Boundaries: Connecting Public and Private Imaging Through the Cloud, un Lunch & Learn que analizará cómo la nube está permitiendo nuevos enfoques para las redes de diagnóstico por imagen conectadas, la lectura distribuida y la colaboración entre entornos públicos y privados.

Imaging in Flow: Connecting Daily Radiology Workflow to Clinical and Operational Outcomes reunirá a líderes sanitarios para analizar el impacto de Enterprise Imaging en la prestación de atención al paciente y en el rendimiento operativo.

En el stand #2119, AGFA HealthCare también organizará Peer-to-Peer Conversations, ofreciendo a los líderes del ámbito del diagnóstico por imagen la oportunidad de conectar directamente con organizaciones que ya utilizan Enterprise Imaging e intercambiar perspectivas prácticas sobre sus experiencias y estrategias.

AGFA HealthCare también participará en la demostración Radiology Reimagined junto con Epic y otros colaboradores del sector, mostrando cómo los estándares abiertos pueden conectar la historia clínica electrónica (EHR), Enterprise Imaging, la IA y la elaboración de informes dentro de un único flujo de trabajo clínico sincronizado.

«El valor de Enterprise Imaging comienza con la experiencia clínica», afirmó McCaughley. «Esto significa integrar la información, las herramientas y la inteligencia que necesitan los profesionales clínicos en un flujo de trabajo que reduzca las fricciones y les ayude a mantener la concentración en la interpretación y la toma de decisiones. Detrás de esta experiencia, las organizaciones de diagnóstico por imagen utilizan Enterprise Imaging como una base que simplifica las operaciones, respalda el crecimiento y permite innovar de forma continua.»

Descubrir Enterprise Imaging en acción en RSNA 2026

Se puede consultar online la experiencia de AGFA HealthCare en RSNA 2026 para programar una demostración personalizada, inscribirse en un Lunch & Learn o solicitar una Peer-to-Peer Conversation en el siguiente enlace: www.agfahealthcare.com/rsna26

RSNA 2026

29 de noviembre – 2 de diciembre de 2026

McCormick Place » Chicago

AGFA HealthCare » Stand #2119

Acerca de AGFA HealthCare

En AGFA HealthCare, transforman la prestación de atención sanitaria y apoyan a profesionales de la salud de todo el mundo mediante una gestión segura, eficaz y sostenible de los datos de diagnóstico por imagen.

Como empresa, están comprometidos con sus clientes y han incorporado un marco de valores basado en la Misión, la Visión y los Principios de Entrega al Cliente a sus operaciones habituales. A través de estos principios, se comprometen con un código de conducta coherente y de alto rendimiento para sus empleados, canalizando su experiencia y aspiraciones hacia todos sus grupos de interés.

Su perfil Empowerer respalda su enfoque centrado en crear una experiencia excepcional mediante el poder de la tecnología y constituye una base fundamental de sus estándares corporativos. AGFA HealthCare es una división del Grupo Agfa-Gevaert.

Para obtener más información sobre AGFA HealthCare: www.agfahealthcare.com.

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*Trabajo en curso; la funcionalidad y disponibilidad finales están sujetas a cambios.