Desde Europa hasta Hong Kong: conectando talento tecnológico con oportunidades en la Gran Área de la Bahía

Un hackatón de I+T (Innovación y Tecnología) a escala europea coorganizado por Hong Kong Talent Engage (HKTE) y la EuroTech Federation brindó al talento I+T ganador en Europa una visión de primera mano de las oportunidades que depara la Gran Área de la Bahía de Guangdong–Hong Kong–Macao (GBA), posicionando a Hong Kong como portal de acceso a la colaboración regional. El hackatón atrajo a unas 1.200 personas solicitantes procedentes de más de 25 países, llegando unas 250 de ellas a la ronda final. Tras participar, el 90 por ciento de los finalistas expresaron un mayor interés en Hong Kong y las ciudades de la zona continental de la GBA. Unos 20 talentos ganadores visitaron Hong Kong, Shenzhen y Guangzhou para reunirse con inversores, incubadoras de empresas, institutos de investigación y líderes del sector.

Información de primera mano de las oportunidades I+T de la GBA

La delegación visitó Cyberport, Hong Kong Science Park, Hong Kong–Shenzhen Innovation and Technology Park y Northern Metropolis con el fin de llegar a entender en profundidad las oportunidades de desarrollo y el ecosistema I+T de Hong Kong, así como las medidas de apoyo para la incubación de talento y de empresas.

En Qianhai (Shenzhen) y Nansha (Guangzhou), los delegados se reunieron con empresas y organizaciones locales de I+T para explorar aplicaciones industriales en los ámbitos de la IA, robótica, transporte inteligente y biotecnología, demostrando cómo Hong Kong puede ayudar a que las personas innovadoras de más allá de sus fronteras conecten con las oportunidades de la GBA y lleven ideas a la práctica.

«Lo que más nos impresiona es el dinamismo y la interconexión del ecosistema tecnológico. En cuestión de días nos reunimos con incubadoras de empresas, líderes del sector y socios potenciales, dándonos una visión más clara y más completa de cómo llevar ideas a la práctica», afirmó Cem Araz, heal.health / Alemania

Forjando vínculos duraderos

El programa está diseñado para mantener el compromiso más allá de la competición.

«Queremos que las personas innovadoras a escala global no visiten simplemente Hong Kong y la GBA, sino que forjen aquí su futuro», señaló D. Chris Sun, Secretario de Trabajo y Bienestar del Gobierno de la Región Administrativa Especial de Hong Kong.

«El programa pone de relieve la función de Hong Kong como centro internacional de I+T y centro internacional para el talento de alto nivel, y conecta además al talento global con oportunidades I+T en la GBA, imprimiendo así nuevo impulso al desarrollo I+T en la GBA», añadió.

D. Félix Chan, Director de HKTE, afirmó que la visita pone de manifiesto la necesidad de un continuado compromiso y apoyo para con el talento que busca promoción profesional, oportunidades empresariales y establecerse en la ciudad.

Sobre la base de estas iniciativas, Hong Kong brinda a las personas innovadoras de todo el mundo acceso a un entorno empresarial global, una efectiva plataforma de financiación, prestigiosos institutos de investigación y vías transparentes de incorporación del talento, al tiempo que las conecta con mercados inmensos, socios diversificados y sólidas perspectivas de crecimiento en la GBA y el resto de la China continental.

Acerca de Hong Kong Talent Engage

HKTE, oficina adscrita al Ministerio de Trabajo y Bienestar del Gobierno de la Región Administrativa Especial de Hong Kong, promueve a escala mundial las iniciativas de atracción de talento y las oportunidades de Hong Kong, ofreciendo además amplio apoyo para ayudar al talento de nueva incorporación y a sus familias a establecerse en Hong Kong para un desarrollo a largo plazo.