Fundación VASS ofrece formación gratuita en Python para personas con discapacidad

La Cátedra UOC–Fundación VASS para la Transformación Digital sin Barreras: Empleabilidad e Inclusión continúa desarrollando en 2026 la segunda edición de sus itinerarios formativos, creados para mejorar las competencias digitales y las oportunidades laborales de las personas con discapacidad a través de una formación tecnológica accesible.

Tras las formaciones en Diseño Accesible e Inteligencia Artificial Aplicada a la Empleabilidad, iniciadas en mayo y junio, respectivamente, la programación continúa con dos nuevos cursos gratuitos y online de Programación con Python A1 y A2, que comenzarán en septiembre y octubre.

Ambas formaciones tienen una duración de 25 horas y están dirigidas a personas con discapacidad a partir de 18 años. Los cursos se impartirán online mediante un modelo formativo accesible, diseñado para reducir barreras en el aprendizaje y facilitar la participación del alumnado. Además, cada aula contará con un tutor que ofrecerá acompañamiento durante todo el proceso, resolverá dudas y ayudará a detectar posibles dificultades o necesidades de apoyo.

Los nuevos cursos dan continuidad al trabajo desarrollado por la Cátedra, que en 2025, durante su primer año de actividad, permitió formar a más de 50 personas con discapacidad en competencias tecnológicas mediante itinerarios de diseño accesible, herramientas digitales de productividad, gestión avanzada de WordPress y programación en Python.

Los programas se desarrollan a través de un modelo especializado, gratuito, online y accesible, con la colaboración de VASS University en el diseño de contenidos conectados con las necesidades del entorno empresarial y tecnológico. De esta forma, la accesibilidad digital se incorpora desde el propio diseño de la formación como una condición indispensable para garantizar la igualdad de oportunidades.

«La segunda edición de los itinerarios formativos demuestra la continuidad de un proyecto que nació para convertir la transformación digital en una oportunidad real de inclusión. Queremos que las personas con discapacidad puedan adquirir competencias tecnológicas con aplicación profesional y hacerlo a través de un modelo que elimine barreras desde el propio diseño de la formación», señala Antonio Rueda, codirector de la Cátedra UOC–Fundación VASS y director de Fundación VASS.

Python: de los fundamentos a una mayor autonomía

El primero de los nuevos cursos, Programación con Python A1, comenzará el 14 de septiembre y finalizará el 16 de octubre. El programa está diseñado para iniciarse en el mundo de la programación y aborda contenidos como pensamiento computacional, fundamentos de Python, estructuras de control y funciones, tipos de datos, organización y reutilización del código, inteligencia artificial aplicada a Python y habilidades transversales.

Por su parte, Programación con Python A2 comenzará el 26 de octubre y finalizará el 22 de noviembre. Esta formación está dirigida a personas que ya cuentan con conocimientos de programación y desean avanzar hacia una mayor autonomía. El curso profundizará en estrategias algorítmicas, construcción de código, diseño de software, estructuras de datos y gestión de librerías, e incorporará también contenidos sobre inteligencia artificial aplicada a Python.

Estos dos niveles permiten acompañar diferentes momentos del aprendizaje: desde quienes se acercan por primera vez a la programación hasta quienes desean desarrollar soluciones más estructuradas y eficientes. La finalidad no es únicamente aprender un lenguaje de programación, sino adquirir capacidades aplicables a la resolución de problemas y a futuros entornos profesionales.

«Una formación verdaderamente inclusiva no consiste únicamente en ofrecer contenidos online, sino en diseñar una experiencia de aprendizaje accesible, flexible y acompañada. Con estos dos itinerarios progresivos queremos que cada participante pueda avanzar desde su punto de partida, adquirir competencias con aplicación práctica y ganar autonomía y confianza en el uso de la tecnología», explica Marta López Costa, directora de la Cátedra UOC–Fundación VASS por parte de la UOC.

La segunda edición incorpora, además, un tutor en cada aula para acompañar al alumnado durante el proceso formativo, resolver dudas, favorecer la motivación y detectar posibles dificultades o necesidades de apoyo.

Talento digital para mejorar las oportunidades laborales

La apuesta por este tipo de competencias se produce en un contexto de crecimiento del empleo tecnológico. Según el último informe Empleo tecnológico del Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad (ONTSI), España ha superado por primera vez el millón de especialistas TIC, tras aumentar su número un 9,3 % en un año.

Por su parte, los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) sitúan la tasa de empleo de las personas con estudios en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en el 81,7 % en 2025, la más elevada entre las especialidades de estudio analizadas.

Accesibilidad digital, investigación y transferencia de conocimiento

Además de sus programas formativos, la Cátedra desarrolla proyectos de investigación, innovación y transferencia de conocimiento orientados a avanzar hacia una transformación digital accesible e inclusiva.

Entre los recursos impulsados se encuentran la Guía de Accesibilidad Digital, una herramienta de autodiagnóstico basada en 79 criterios de las WCAG 2.2 y el Semáforo de Accesibilidad Digital. Estas iniciativas permiten acercar el conocimiento sobre accesibilidad a empresas, universidades, administraciones públicas y entidades sociales, y facilitar su aplicación práctica.

La Cátedra trabaja así desde una doble perspectiva: mejorar las competencias digitales y las oportunidades laborales de las personas con discapacidad y contribuir a que los entornos, servicios y procesos digitales sean accesibles desde su concepción.

Como resume Antonio Rueda: «Sin accesibilidad no hay Talento Digital para Todos. Y sin todo el talento, no hay competitividad».

Las personas interesadas pueden consultar toda la información sobre los cursos y realizar su inscripción en la página web de la Cátedra UOC–Fundación VASS.

Sobre la Cátedra UOC–Fundación VASS

La Cátedra UOC–Fundación VASS para la Transformación Digital sin Barreras: Empleabilidad e Inclusión tiene como objetivo favorecer el acceso laboral de las personas con discapacidad mediante la formación en competencias digitales, promover la capacitación inclusiva en las empresas e impulsar la investigación, la innovación y la transferencia de conocimiento en materia de accesibilidad e inclusión.

Está dirigida por Marta López Costa, por parte de la UOC, y por Antonio Rueda Guglieri, codirector por parte de Fundación VASS. Cuenta, además, con un equipo académico y un Consejo Asesor integrado por representantes de los ámbitos universitario, empresarial, social e institucional.