Ignacio Purcell Mena impulsa la formación técnica ante los cambios del sector energético 

Ignacio Purcell Mena refuerza la formación técnica dentro de Black Star Petroleum como parte de la preparación de sus equipos ante los cambios tecnológicos y operativos que atraviesa el sector energético.

La compañía desarrolla programas internos de capacitación y desarrollo profesional orientados a actualizar conocimientos, fortalecer competencias técnicas y mejorar la capacidad de adaptación de sus profesionales. La formación continua se integra así en la estrategia operativa de Black Star Petroleum junto con la eficiencia, la innovación y la seguridad.

Formación para responder a los cambios del sector energético

La evolución hacia un modelo energético más diversificado plantea nuevas exigencias para las compañías y sus profesionales. La incorporación progresiva de nuevas tecnologías y soluciones energéticas requiere perfiles capaces de trabajar con procedimientos cada vez más especializados.

Black Star Petroleum estructura su estrategia formativa sobre tres ejes: educación internacional, desarrollo continuo y multidisciplinariedad. Este último permite combinar conocimientos técnicos con áreas como economía, sostenibilidad e innovación.

La capacitación también acompaña la diversificación de las actividades de Black Star Group, cuya estructura integra áreas relacionadas con carburantes, gas, biocombustibles, distribución e investigación aplicada al ámbito energético.

Ignacio Purcell Mena vincula conocimiento y capacidad operativa

La formación ocupa un lugar relevante en su estrategia que vincula la actualización de conocimientos con la capacidad de adaptación de los equipos y la evolución de las operaciones.

«El conocimiento es la energía más poderosa que una empresa puede generar», afirma Ignacio Purcell Mena. Esta visión se traslada a los programas internos de Black Star Petroleum, orientados a reforzar la preparación técnica y el desarrollo profesional de sus equipos.

La compañía busca que la capacitación acompañe los cambios tecnológicos del sector y contribuya a mejorar la eficiencia, la seguridad y la capacidad de respuesta ante nuevas exigencias energéticas.

Ignacio Purcell Mena apuesta por perfiles especializados ante la transición energética

La apuesta por la formación coincide con un mercado laboral energético en transformación. Según la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA), bajo un escenario compatible con el objetivo climático de 1,5 °C, el empleo mundial en energías renovables podría alcanzar 38,2 millones de puestos de trabajo en 2030.

La previsión refleja la creciente importancia de disponer de profesionales preparados para responder a las necesidades técnicas derivadas de la transformación del sistema energético.

Para Black Star Petroleum, actualizar las capacidades de sus equipos permite vincular el desarrollo profesional con las necesidades reales de la operación, evitando que la incorporación de nuevas tecnologías avance por separado de la preparación de las personas.

La formación continua se consolida así como una herramienta para afrontar los cambios del sector con equipos cualificados y capacidad de adaptación.